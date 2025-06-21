Денис Ястреб заявив, що українці почали частіше страхувати житло від обстрілів РФ

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Українці частіше почали страхувати своє житло від ворожих атак. Зокрема, така послуга стала більш доступною для громадян і є вигіднішою.

Про це в ефірі "Київського часу", 20 червня, розповів генеральний директор Національної Асоціації Страховиків України Денис Ястреб.

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"У нас починаючи з 2023 року відбулося значне збільшення такої лінії бізнесу, як страхування майна, саме по фізичних особах. І це було плюс 20-30%, і це свідчило про велику кількість договорів, які купували наші громадяни, щоб захистити своє житло", — розповів Ястреб.

Він пояснив, що такий зріст пов'язаний із тим, що страхування стало більш доступним для пересічного громадянина.

Також він розповів, чому такий механізм є кращим за єВідновлення. Зокрема, держава у разі зниження житла покриває лише до 350 тисяч гривень. Водночас страхові компанії можуть виплатити до 5 млн гривень.



"Страховики пропонують аж до 5 млн гривень компенсації. І напевно, що страхова компанія трошки швидше може це зробити, можливо більш якісніше, тому люди обирають саме таке страхування", — зазначив він.

Нагадаємо, що окремо Денис Ястреб повідомив, скільки коштує страховка квартири від "Шахеда", і хто не може розраховувати на таку страховку.

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