Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Українці все частіше страхують житло від атак РФ, — Ястреб

Українці все частіше страхують житло від атак РФ, — Ястреб

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 06:27
Денис Ястреб заявив, що українці почали частіше страхувати житло від обстрілів РФ
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Чому вигідно страхувати житло

Українці частіше почали страхувати своє житло від ворожих атак. Зокрема, така послуга стала більш доступною для громадян і є вигіднішою.

Про це в ефірі "Київського часу", 20 червня, розповів генеральний директор Національної Асоціації Страховиків України Денис Ястреб.

Реклама
Читайте також:

Чому вигідно страхувати житло

"У нас починаючи з 2023 року відбулося значне збільшення такої лінії бізнесу, як страхування майна, саме по фізичних особах. І це було плюс 20-30%, і це свідчило про велику кількість договорів, які купували наші громадяни, щоб захистити своє житло", — розповів Ястреб.

Він пояснив, що такий зріст пов'язаний із тим, що страхування стало більш доступним для пересічного громадянина.

Також він розповів, чому такий механізм є кращим за єВідновлення. Зокрема, держава у разі зниження житла покриває лише до 350 тисяч гривень. Водночас страхові компанії можуть виплатити до 5 млн гривень.

"Страховики пропонують аж до 5 млн гривень компенсації. І напевно, що страхова компанія трошки швидше може це зробити, можливо більш якісніше, тому люди обирають саме таке страхування", — зазначив він.

Нагадаємо, що окремо Денис Ястреб повідомив, скільки коштує страховка квартири від "Шахеда", і хто не може розраховувати на таку страховку.

Також нещодавно ми писали, на яких поверхах безпечніше оселятися в готелі.

обстріли житло страхові виплати будинок війна в Україні руйнування
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації