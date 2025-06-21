Денис Ястреб заявил, что украинцы стали чаще страховать жилье от обстрелов РФ

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Украинцы чаще начали страховать свое жилье от вражеских атак. В частности, такая услуга стала более доступной для граждан и является более выгодной.

Об этом в эфире "Киевского времени", 20 июня, рассказал генеральный директор Национальной Ассоциации Страховщиков Украины Денис Ястреб.

Реклама

Читайте также:

Почему выгодно страховать жилье

"У нас начиная с 2023 года произошло значительное увеличение такой линии бизнеса, как страхование имущества, именно по физическим лицам. И это было плюс 20-30%, и это свидетельствовало о большом количестве договоров, которые покупали наши граждане, чтобы защитить свое жилье", — рассказал Ястреб.

Он пояснил, что такой рост связан с тем, что страхование стало более доступным для рядового гражданина.

Также он рассказал, почему такой механизм является лучшим, чем еВідновлення. В частности, государство в случае снижения жилья покрывает лишь до 350 тысяч гривен. В то же время страховые компании могут выплатить до 5 млн гривен.



"Страховщики предлагают до 5 млн гривен компенсации. И наверное, что страховая компания немножко быстрее может это сделать, возможно более качественно, поэтому люди выбирают именно такое страхование", — отметил он.

Напомним, что отдельно Денис Ястреб сообщил, сколько стоит страховка квартиры от "Шахеда", и кто не может рассчитывать на такую страховку.

Также недавно мы писали, на каких этажах безопаснее селиться в отеле.