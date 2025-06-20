Стало відомо, скільки коштує застрахувати житло від наслідків прильоту дрона

Пожежа після атаки дрона. Ілюстративне фото: ДСНС України

В українців є можливість застрахувати своє житло від випадку руйнування в результаті військових дій, в тому числі від наслідків атаки дронів російських окупантів. Проте далеко не всі страховики погоджуються надати послуги через деякі умови.

Про нюанси страхування житла від військових дій та вартість послуги в етері "Київського часу" проінформував генеральний директор Національної Асоціації Страховиків України Денис Ястреб.

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Експерт повідомив, що приблизну вартість страховки можна розрахувати навіть самостійно. Потрібно знати вартість квартири і вирахувати з неї 0.12%.

"Якщо говорити про середню квартиру, то це буде десь до 5 тисяч гривень", — сказав Ястреб.

Експерт додав, що зараз ціна на страхування житла чи авто від загроз нальотів значно знизилась, адже на момент широкомасштабного вторгнення РФ вартість договору була шаленою.

Крім того, Денис Яструб проінформував, що з кожним роком його асоціація спостерегіє середній приріст користувачів подібних страховок на 20-30%.

Кому можуть відмовити у страхуванні

Проте не все так просто. Адже страховики часто не погоджуються оформлювати страховку, якщо у багатоповерхівці вже є декілька застрахованих квартир. Крім того, в зоні особливо ризику є міста та житло на прифронтових територіях та біля кордону з російськими окупантами.

Раніше повідомлялось, що в Австрії більше не діятиме автоматичне обов’язкове медичне страхування для українських громадян у статусі біженця. Йдеться в першу чергу про тих, хто не має роботи та не отримує базове соціальне забезпечення.

А клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на нав'язування договорів на страхування під час переоформлення банківських карт. У фінустанові стверджують, що йдеться виключно про пропозицію послуги.