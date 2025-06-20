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Страховка квартиры от Шахеда — сколько стоит и кому откажут

20 июня 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Стало известно, сколько стоит застраховать жилье от последствий прилета дрона
Пожар после атаки дрона. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Артем Кругленко - Редактор

У украинцев есть возможность застраховать свое жилье от случая разрушения в результате военных действий, в том числе от последствий атаки дронов российских оккупантов. Однако далеко не все страховщики соглашаются предоставить услуги из-за некоторых условий.

О нюансах страхования жилья от военных действий и стоимости услуги в эфире "Киевского времени" проинформировал генеральный директор Национальной Ассоциации Страховщиков Украины Денис Ястреб.

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Сколько стоит застраховать квартиру от дрона

Эксперт сообщил, что приблизительную стоимость страховки можно рассчитать даже самостоятельно. Нужно знать стоимость квартиры и вычесть из нее 0.12%.

"Если говорить о средней квартире, то это будет где-то до 5 тысяч гривен", — сказал Ястреб.

Эксперт добавил, что сейчас цена на страхование жилья или авто от угроз налетов значительно снизилась, ведь на момент широкомасштабного вторжения РФ стоимость договора была бешеной.

Кроме того, Денис Ястреб проинформировал, что с каждым годом его ассоциация наблюдает средний прирост пользователей подобных страховок на 20-30%.

Кому могут отказать в страховании

Однако не все так просто. Ведь страховщики часто не соглашаются оформлять страховку, если в многоэтажке уже есть несколько застрахованных квартир. Кроме того, в зоне особого риска есть города и жилье на прифронтовых территориях и у границы с российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что в Австрии больше не будет действовать автоматическое обязательное медицинское страхование для украинских граждан в статусе беженца. Речь идет в первую очередь о тех, кто не имеет работы и не получает базовое социальное обеспечение.

А клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на навязывание договоров на страхование при переоформлении банковских карт. В финучреждении утверждают, что речь идет исключительно о предложении услуги.

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