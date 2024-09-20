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Українським бійцям виплатять по 45 тис. грн — де доступна допомога

20 вересня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога військовим у 2024 році — де і хто може отримати 45 тис. грн
Військові ЗСУ. Фото: mil.in.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Для поранених українських військовослужбовців запровадять додаткову матеріальну допомогу. Виплати з міського бюджету отримають жителі Києва.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Детальніше про додаткові виплати за поранення

Київська міська рада ухвалила рішення, що передбачає збільшення фінансової допомоги для військових, що були поранені на фронті. Кожному такому захиснику влада міста гарантуватиме одноразову виплату у  45 тис. гривень.

"Окрім державних виплат, поранені захисники та захисниці України отримають одноразову виплату в розмірі 45 тисяч гривень з міського бюджету", — повідомив мер.

Окрім виплат пораненим військовослужбовцям, Київрада підтримала збільшення допомоги військовим на ще понад 600 млн гривень, які спрямують на підтримку армії, закупівлю необхідної техніки та оснащення для захисників.

Державні виплати пораненим військовим

В Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачена грошова державна допомога. Такі бійці мають право одразу на кілька виплат. Держава гарантує надання:

  • грошового забезпечення;
  • виплати "бойових" (додаткова винагорода у сумі 100 тис. грн, передбачена постановою уряду №168;
  • одноразової грошової допомоги, передбаченої ст. 16 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей", передбачений урядовою постановою від № 975.

Сума такої допомоги залежить від того, які наслідки від отриманого поранення у бійця. Так, якщо було отримано у підсумку інвалідність, то розмір виплат буде визначений пунктом Б частиною 1 ст. 16 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

Одноразова виплата буде така:

  • інвалідність першої групи — понад 1 млн грн (400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • інвалідність другої групи — більш ніж 800 тис. грн (300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • інвалідність третьої групи — майже 700 тис. грн (250-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Якщо було отримано поранення на службі, що призвело лише до часткової втрати працездатності військового без встановлення інвалідності, то сума виплати визначатиметься постановою № 975.

Розмір дорівнюватиме 70-кратному розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — близько 190 тис. грн або 50-кратному — близько 140 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ВРУ розповіли, що зараз в уряду на порядку денному є бюджетні реформи, які будуть стосуватися заробітної плати для військових. Однак усі військовослужбовці своєчасно отримають усі виплати.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про особливості зарахування страхового стажу мобілізованим громадянам, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. З таким питанням до фонду звертаються самі громадяни.

Віталій Кличко фінансова допомога гроші військові грошова допомога

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