Денежная помощь военным в 2024 году — где и кто может получить 45 тыс. грн

Военные ВСУ. Фото: mil.in.ua

Для раненых украинских военнослужащих введут дополнительную материальную помощь. Выплаты из городского бюджета получат жители Киева.

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

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Детальнее о дополнительных выплатах за ранения

Киевский городской совет принял решение, предусматривающее увеличение финансовой помощи для военных, раненых на фронте. Каждому такому защитнику власти города будут гарантировать единовременную выплату в 45 тыс. гривен.

"Помимо государственных выплат, раненые защитники и защитницы Украины получат одноразовую выплату в размере 45 тысяч гривен из городского бюджета", — сообщил мэр.

Кроме выплат раненым военнослужащим, Киевсовет поддержал увеличение помощи военным еще на более 600 млн гривен, которые направят на поддержку армии, закупку необходимой техники и оснащение для защитников.

Государственные выплаты раненым военным

В Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрена денежная помощь. Такие бойцы имеют право сразу на несколько выплат. Государство гарантирует предоставление:

денежного довольствия;

выплаты "боевых" (дополнительное вознаграждение в сумме 100 тыс. грн, предусмотренное постановлением правительства №168;

единовременной денежной помощи, предусмотренной ст. 16 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей", предусмотренный правительственным постановлением №975.

Сумма такой помощи зависит от того, какие последствия полученного ранения у бойца. Так, если была получена в итоге инвалидность, то размер выплат будет определен пунктом Б частью 1 ст. 16 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

Единовременная выплата будет следующая:

инвалидность первой группы — более 1 млн грн (400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

инвалидность второй группы — более 800 тыс. грн (300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

инвалидность третьей группы — почти 700 тыс. грн (250-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Если получили ранения на службе, что привело лишь к частичной потере трудоспособности военного без установления инвалидности, то сумма выплаты будет определяться постановлением № 975.

Размер будет равен 70-кратному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц — около 190 тыс. грн или 50-кратному — около 140 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в ВРУ рассказали, что сейчас у правительства в повестке дня есть бюджетные реформы, которые будут касаться заработной платы для военных. Однако все военнослужащие получат своевременно все выплаты.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали об особенностях зачисления страхового стажа мобилизованным гражданам, что дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. С таким вопросом в фонд обращаются сами граждане.