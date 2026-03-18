Українські добровольці 18-24 отримуватимуть до 120 тисяч грн на місяць

Молоді українські громадяни мають право на підписання контракту із ЗСУ на покращених умовах. Це, зокрема, фінансове забезпечення військовослужбовців-контрактників. Максимальна виплата для таких військових може сягнути 120 тисяч гривень на місяць.

Читайте також:

"Контракт 18-24"

Військовий облік в Україні передбачає мобілізацію для громадян, яким виповнилося 25 років. Та особи до досягнення 25-річного віку також можуть доєднатися до лав ЗСУ.

Для цього в Україні запустили проєкт "Контракт 18-24". Ця програма передбачає залучення молодих українських чоловіків віком до 25 років до ЗСУ на покращених контрактних умовах.

У Міністерстві оборони пояснили, на які кошти можуть розраховувати такі військовослужбовці. Це як стартова виплата, так і щомісячна зарплата.

Виплати для молодих українських добровольців

У військовому відомстві пояснили, як нараховується виплата за "Контракт 18-24": "Громадянам, що уклали контракт, надається одноразова грошова допомога за укладення контракту у розмірі 1 000 000 гривень. Гроші виплачуються трьома частинами (200 000 грн одразу при підписанні контракту та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту)".

Також добровольці мають право на отримання щомісячного грошового забезпечення, а також спеціальні доплати за виконання бойових завдань. У Міноборони пояснили, звернувшись до потенційних контрактників: "Ви матимете можливість щомісяця отримувати до 120 000 грн".

У Міністерстві оборони наголосили, що в деяких випадках суми виплат можуть бути змінені. Це відбувається у наступних ситуаціях: "Загальний розмір одноразової додаткової винагороди може бути скорегований у разі припинення або скасування дії воєнного стану, недотримання вимог контракту щодо строків безпосередньої участі у бойових діях, а також у випадку дострокового розірвання контракту на підставах передбачених чинним законодавством".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому військовий не зможе отримати доплату за два наукові ступені.

Українські військовослужбовці, які мають науковий ступінь, мають право на спеціальну доплату. Ці кошти нараховуються щомісячно і прив’язані до розміру окладу військовослужбовця ЗСУ. У Міноборони пояснили, як здійснюється виплата, якщо військовослужбовець має два різні наукові ступені.

Додамо, ми повідомляли про те, яку доплату отримає у березні військовий з нагородами.

В Україні для військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні надбавки. Виплати належать також членам сімей загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.