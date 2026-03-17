Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Військовий не зможе отримати доплату за два наукові ступені

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 05:51
Військовий перед вантажівкою. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські військовослужбовці, які мають науковий ступінь, мають право на спеціальну доплату. Ці кошти нараховуються щомісячно і прив’язані до розміру окладу військовослужбовця ЗСУ. У Міноборони пояснили, як здійснюється виплата, якщо військовослужбовець має два різні наукові ступені.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Виплата військовим-науковцям

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України є багатоступінчастим. Військові отримують як основні виплати, зокрема, оклад та виплату за звання, так і додаткові.

Додаткові виплати можуть бути одноразові (винагороди) та щомісячні. До щомісячних виплат включені, наприклад, виплати військовослужбовцям, які мають наукові ступені чи вчені звання.

У Міністерстві оборони пояснили, як виплачуються такі кошти. Зокрема, чи можна отримати виплату за кілька наукових ступенів.

Дві виплати за місяць отримати неможливо

У військовому відомстві наголосили, що така виплата є унікальною, тобто розповсюджується на лише на один науковий ступінь. У Міноборони розповіли, який саме науковий ступінь зараховується у виплату.

У поясненні на офіційному сайті МО сказано: "Якщо військовослужбовець має два наукових ступені, то доплата встановлюється за вищим з них". Таким чином, у випадку, якщо військовослужбовець має два різні наукові ступені, доктора філософії (раніше це був ступінь кандидата наук) та доктора наук, доплату він отримає лише за другий.

Розмір такої доплати становить 10% від місячного посадового окладу. Виплачуються гроші за науковий ступінь щомісячно, протягом усього терміну військової служби науковця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку доплату отримає у березні військовий з нагородами.

В Україні для військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні надбавки. Виплати належать також членам сімей загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Додамо, ми повідомляли про те, хто в ЗСУ має право на щомісячні доплати до 10% від окладу.

Українські військовослужбовці мають право на різноманітні щомісячні доплати як складову грошового забезпечення. Зокрема, відомо, на яких умовах та в якому розмірі передбачені виплати за науковий ступінь або вчене звання у 2026 році.

виплати військовослужбовці науковий працівник науковий ступінь
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації