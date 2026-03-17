Військовий не зможе отримати доплату за два наукові ступені

Військовий перед вантажівкою. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські військовослужбовці, які мають науковий ступінь, мають право на спеціальну доплату. Ці кошти нараховуються щомісячно і прив’язані до розміру окладу військовослужбовця ЗСУ. У Міноборони пояснили, як здійснюється виплата, якщо військовослужбовець має два різні наукові ступені.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама

Виплата військовим-науковцям

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України є багатоступінчастим. Військові отримують як основні виплати, зокрема, оклад та виплату за звання, так і додаткові.

Додаткові виплати можуть бути одноразові (винагороди) та щомісячні. До щомісячних виплат включені, наприклад, виплати військовослужбовцям, які мають наукові ступені чи вчені звання.

У Міністерстві оборони пояснили, як виплачуються такі кошти. Зокрема, чи можна отримати виплату за кілька наукових ступенів.

Дві виплати за місяць отримати неможливо

У військовому відомстві наголосили, що така виплата є унікальною, тобто розповсюджується на лише на один науковий ступінь. У Міноборони розповіли, який саме науковий ступінь зараховується у виплату.

У поясненні на офіційному сайті МО сказано: "Якщо військовослужбовець має два наукових ступені, то доплата встановлюється за вищим з них". Таким чином, у випадку, якщо військовослужбовець має два різні наукові ступені, доктора філософії (раніше це був ступінь кандидата наук) та доктора наук, доплату він отримає лише за другий.

Розмір такої доплати становить 10% від місячного посадового окладу. Виплачуються гроші за науковий ступінь щомісячно, протягом усього терміну військової служби науковця.

В Україні для військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні надбавки. Виплати належать також членам сімей загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Українські військовослужбовці мають право на різноманітні щомісячні доплати як складову грошового забезпечення. Зокрема, відомо, на яких умовах та в якому розмірі передбачені виплати за науковий ступінь або вчене звання у 2026 році.