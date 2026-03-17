Военный не сможет получить доплату за две научные степени

Военный перед грузовиком. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие, которые имеют научную степень, имеют право на специальную доплату. Эти средства начисляются ежемесячно и привязаны к размеру оклада военнослужащего ВСУ. В Минобороны объяснили, как осуществляется выплата, если военнослужащий имеет две разные научные степени.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Выплата военным-ученым

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины является многоступенчатым. Военные получают как основные выплаты, в частности, оклад и выплату за звание, так и дополнительные.

Дополнительные выплаты могут быть одноразовые (вознаграждения) и ежемесячные. К ежемесячным выплатам включены, например, выплаты военнослужащим, которые имеют научные степени или ученые звания.

В Министерстве обороны объяснили, как выплачиваются такие средства. В частности, можно ли получить выплату за несколько научных степеней.

Две выплаты за месяц получить невозможно

В военном ведомстве отметили, что такая выплата является уникальной, то есть распространяется только на одну научную степень. В Минобороны рассказали, какая именно научная степень засчитывается в выплату.

В объяснении на официальном сайте МО сказано: "Если военнослужащий имеет две научные степени, то доплата устанавливается по высшей из них". Таким образом, в случае, если военнослужащий имеет две разные научные степени, доктора философии (ранее это была степень кандидата наук) и доктора наук, доплату он получит только за вторую.

Размер такой доплаты составляет 10% от месячного должностного оклада. Выплачиваются деньги за научную степень ежемесячно, в течение всего срока военной службы ученого.

