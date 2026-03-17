Главная Военная экономика Военный не сможет получить доплату за две научные степени

Дата публикации 17 марта 2026 05:51
Военный перед грузовиком. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие, которые имеют научную степень, имеют право на специальную доплату. Эти средства начисляются ежемесячно и привязаны к размеру оклада военнослужащего ВСУ. В Минобороны объяснили, как осуществляется выплата, если военнослужащий имеет две разные научные степени.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Выплата военным-ученым

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины является многоступенчатым. Военные получают как основные выплаты, в частности, оклад и выплату за звание, так и дополнительные.

Дополнительные выплаты могут быть одноразовые (вознаграждения) и ежемесячные. К ежемесячным выплатам включены, например, выплаты военнослужащим, которые имеют научные степени или ученые звания.

В Министерстве обороны объяснили, как выплачиваются такие средства. В частности, можно ли получить выплату за несколько научных степеней.

Две выплаты за месяц получить невозможно

В военном ведомстве отметили, что такая выплата является уникальной, то есть распространяется только на одну научную степень. В Минобороны рассказали, какая именно научная степень засчитывается в выплату.

В объяснении на официальном сайте МО сказано: "Если военнослужащий имеет две научные степени, то доплата устанавливается по высшей из них". Таким образом, в случае, если военнослужащий имеет две разные научные степени, доктора философии (ранее это была степень кандидата наук) и доктора наук, доплату он получит только за вторую.

Размер такой доплаты составляет 10% от месячного должностного оклада. Выплачиваются деньги за научную степень ежемесячно, в течение всего срока военной службы ученого.

Напомним, мы ранее писали о том, какую доплату получит в марте военный с наградами.

В Украине для военнослужащих, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами, предусмотрены ежемесячные надбавки. Выплаты положены также членам семей погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Добавим, мы сообщали о том, кто в ВСУ имеет право на ежемесячные доплаты до 10% от оклада.

Украинские военнослужащие имеют право на различные ежемесячные доплаты как составляющую денежного обеспечения. В частности, известно, на каких условиях и в каком размере предусмотрены выплаты за ученую степень или ученое звание в 2026 году.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
