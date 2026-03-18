Украинские добровольцы 18-24 будут получать до 120 тысяч грн в месяц

Украинский военнослужащий. Фото: 18-24.army.gov.ua

Молодые украинские граждане имеют право на подписание контракта с ВСУ на улучшенных условиях. Это, в частности, финансовое обеспечение военнослужащих-контрактников. Максимальная выплата для таких военных может достичь 120 тысяч гривен в месяц.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на сайте 18-24.army.gov.ua.

Читайте также:

"Контракт 18-24"

Военный учет в Украине предусматривает мобилизацию для граждан, которым исполнилось 25 лет. Но лица до достижения 25-летнего возраста также могут присоединиться в ряды ВСУ.

Для этого в Украине запустили проект "Контракт 18-24". Эта программа предусматривает привлечение молодых украинских мужчин в возрасте до 25 лет в ВСУ на улучшенных контрактных условиях.

В Министерстве обороны объяснили, на какие средства могут рассчитывать такие военнослужащие. Это как стартовая выплата, так и ежемесячная зарплата.

Выплаты для молодых украинских добровольцев

В военном ведомстве объяснили, как начисляется выплата за "Контракт 18-24": "Гражданам, заключившим контракт, предоставляется единовременное денежное пособие за заключение контракта в размере 1 000 000 гривен. Деньги выплачиваются тремя частями (200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта)".

Также добровольцы имеют право на получение ежемесячного денежного обеспечения, а также специальные доплаты за выполнение боевых задач. В Минобороны объяснили, обратившись к потенциальным контрактникам: "Вы будете иметь возможность ежемесячно получать до 120 000 грн".

В Министерстве обороны отметили, что в некоторых случаях суммы выплат могут быть изменены. Это происходит в следующих ситуациях: "Общий размер единовременного дополнительного вознаграждения может быть скорректирован в случае прекращения или отмены действия военного положения, несоблюдение требований контракта относительно сроков непосредственного участия в боевых действиях, а также в случае досрочного расторжения контракта на основаниях, предусмотренных действующим законодательством".

Напомним, мы ранее писали о том, почему военный не сможет получить доплату за две научные степени.

Украинские военнослужащие, которые имеют научную степень, имеют право на специальную доплату. Эти средства начисляются ежемесячно и привязаны к размеру оклада военнослужащего ВСУ. В Минобороны объяснили, как осуществляется выплата, если военнослужащий имеет две разные научные степени.

Добавим, мы сообщали о том, какую доплату получит в марте военный с наградами.

В Украине для военнослужащих, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами, предусмотрены ежемесячные надбавки. Выплаты положены также членам семей погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.