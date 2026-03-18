Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинские добровольцы 18-24 будут получать до 120 тысяч грн в месяц

Украинские добровольцы 18-24 будут получать до 120 тысяч грн в месяц

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 05:36
Украинские добровольцы 18-24 будут получать до 120 тысяч грн в месяц
Украинский военнослужащий. Фото: 18-24.army.gov.ua

Молодые украинские граждане имеют право на подписание контракта с ВСУ на улучшенных условиях. Это, в частности, финансовое обеспечение военнослужащих-контрактников. Максимальная выплата для таких военных может достичь 120 тысяч гривен в месяц.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на сайте 18-24.army.gov.ua.

"Контракт 18-24"

Военный учет в Украине предусматривает мобилизацию для граждан, которым исполнилось 25 лет. Но лица до достижения 25-летнего возраста также могут присоединиться в ряды ВСУ.

Для этого в Украине запустили проект "Контракт 18-24". Эта программа предусматривает привлечение молодых украинских мужчин в возрасте до 25 лет в ВСУ на улучшенных контрактных условиях.

В Министерстве обороны объяснили, на какие средства могут рассчитывать такие военнослужащие. Это как стартовая выплата, так и ежемесячная зарплата.

Выплаты для молодых украинских добровольцев

В военном ведомстве объяснили, как начисляется выплата за "Контракт 18-24": "Гражданам, заключившим контракт, предоставляется единовременное денежное пособие за заключение контракта в размере 1 000 000 гривен. Деньги выплачиваются тремя частями (200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта)".

Также добровольцы имеют право на получение ежемесячного денежного обеспечения, а также специальные доплаты за выполнение боевых задач. В Минобороны объяснили, обратившись к потенциальным контрактникам: "Вы будете иметь возможность ежемесячно получать до 120 000 грн".

В Министерстве обороны отметили, что в некоторых случаях суммы выплат могут быть изменены. Это происходит в следующих ситуациях: "Общий размер единовременного дополнительного вознаграждения может быть скорректирован в случае прекращения или отмены действия военного положения, несоблюдение требований контракта относительно сроков непосредственного участия в боевых действиях, а также в случае досрочного расторжения контракта на основаниях, предусмотренных действующим законодательством".

Напомним, мы ранее писали о том, почему военный не сможет получить доплату за две научные степени.

Украинские военнослужащие, которые имеют научную степень, имеют право на специальную доплату. Эти средства начисляются ежемесячно и привязаны к размеру оклада военнослужащего ВСУ. В Минобороны объяснили, как осуществляется выплата, если военнослужащий имеет две разные научные степени.

Добавим, мы сообщали о том, какую доплату получит в марте военный с наградами.

В Украине для военнослужащих, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами, предусмотрены ежемесячные надбавки. Выплаты положены также членам семей погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

выплаты ВСУ контракт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации