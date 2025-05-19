Юристи попереджають, що невдовзі за повістки будуть штрафувати дистанційно через Резерв+

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Наразі, згідно з чинним законодавством України, накладання штрафу за порушення правил військового обліку можливе лише за умови особистої присутності порушника. Проте правники попереджують, що у "Резерв+" готується нова функція, що дозволить штрафувати ухилянтів дистанційно.

Про це повідомляє діловий портал Експерт.

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Як повідомив адвокат Юрій Айвазян, вже цього літа планується запуск нової функції в застосунку "Резерв+", яка дозволить дистанційно накладати штрафи на військовозобов'язаних, якщо ті визнають своє порушення.

Ключові зміни містять в собі:

відмова від особистої явки не виключатиме відповідальність;

з запуском нової функції можливість уникнути штрафу шляхом відмови від явки до ТЦК буде ліквідована;

всі дії можна буде здійснити через смартфон. Застосунок стане основним інструментом взаємодії з системою військового обліку, дозволяючи як сплачувати штрафи, так і подавати заяви про згоду на відповідальність;

сповіщення у "Резерв+" стануть критично важливими. Нехтування інформацією, отриманою через застосунок, може призвести до значних фінансових санкцій (8500 гривень та більше).

Раніше юристи назвали три основні види порушення військовозобов’язаних громадян, щодо яких територіальні центри комплектування можуть ухвалити рішення про штраф.

Нагадаємо, ми також писали про те, якими можуть бути наслідки для військовозобов’язаного після несплати штрафу ТЦК.