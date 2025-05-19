Юристы предупреждают, что вскоре за повестки будут штрафовать дистанционно через Резерв+

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Сейчас, согласно действующему законодательству Украины, наложение штрафа за нарушение правил воинского учета возможно только при условии личного присутствия нарушителя. Однако юристы предупреждают, что в "Резерв+" готовится новая функция, которая позволит штрафовать уклонистов дистанционно.

Об этом сообщает деловой портал Эксперт.

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Как сообщил адвокат Юрий Айвазян, уже этим летом планируется запуск новой функции в приложении "Резерв+", которая позволит дистанционно накладывать штрафы на военнообязанных, если те признают свое нарушение.

Ключевые изменения включают в себя:

отказ от личной явки не будет исключать ответственность;

с запуском новой функции возможность избежать штрафа путем отказа от явки в ТЦК будет ликвидирована;

все действия можно будет осуществить через смартфон. Приложение станет основным инструментом взаимодействия с системой воинского учета, позволяя как платить штрафы, так и подавать заявления о согласии на ответственность;

оповещения в "Резерв+" станут критически важными. Пренебрежение информацией, полученной через приложение, может привести к значительным финансовым санкциям (8500 гривен и более).

Ранее юристы назвали три основных вида нарушения военнообязанных граждан, по которым территориальные центры комплектования могут принять решение о штрафе.

Напомним, мы также писали о том, какими могут быть последствия для военнообязанного после неуплаты штрафа ТЦК.