Штраф 51 тис. грн — за що військовозобов'язаних можуть покарати на таку сумму

Чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобовʼязані громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, отримають штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Якщо його не сплатити вчасно, порушників можуть покарати на більшу сумму.

Про це розповів директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов у коментарі ТСН.

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За його словами, штраф потрібно сплатити не пізніше ніж через 15 днів після вручення постанови про накладення штрафу, відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо постанову оскаржено, штраф слід сплатити протягом 15 днів після повідомлення про відмову в задоволенні скарги.

Крім того, Кисельов повідомив, що згідно зі статтею 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі несплати штрафу в установлені строки постанова про його накладення надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи або розташування майна особи, відповідно до законодавства.

"У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу", — додав він

Що ще треба знати

Нагадаємо, після ухвалення закону про посилення мобілізації багато чоловіків вирішили оновити свої дані у ТЦК. Але деякі військовозобов'язані отримували штрафи від військкомату за те, що порушили правила обліку у минулому.

Ми також писали, що речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що в регіоні почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня. Однак він уточнив, якщо ж громадяни прийшли оновити дані самостійно, до них будуть більш поблажливими.