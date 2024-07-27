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Ухилянтов могут наказать на 51 тыс. грн — по каким причинам

27 июля 2024 12:42
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штраф 51 тыс. грн — за что военнообязанных могут наказать на такую сумму
Человек в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Военнообязанные граждане, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, получат штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен. Если его не уплатить вовремя, нарушителей могут наказать на большую сумму .

Об этом рассказал директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев в комментарии ТСН.

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По его словам, штраф нужно уплатить не позднее 15 дней после вручения постановления о наложении штрафа, согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если постановление обжаловано, штраф следует уплатить в течение 15 дней после уведомления об отказе в удовлетворении жалобы.

Кроме того, Киселев сообщил, что согласно статье 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случае неуплаты штрафа в установленные сроки постановление о его наложении направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы или расположения имущества, в соответствии с законодательством. 

"В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с нарушителя взимается двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье настоящего Кодекса и указанного в постановлении о взыскании штрафа", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, после принятия закона об усилении мобилизации многие мужчины решили обновить свои данные в ТЦК. Но некоторые военнообязанные получали штрафы от военкомата за нарушение правил учета в прошлом.

Мы также писали, что представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что в регионе начали выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные после 16 июля. Однако он уточнил, если же граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.

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