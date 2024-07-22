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Оновили дані в ТЦК, але порушували правила обліку у минулому — чи можуть чоловіки отримати штраф

22 липня 2024 11:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи можна отримати штраф від ТЦК за не оновлення даних — що каже суд
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після ухвалення закону про посилення мобілізації багато чоловіків вирішили оновити свої дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК). Але деякі військовозобов'язані отримували штрафи від військкомату за те, що порушили правила обліку у минулому.  

Про це йдеться у матеріалі Судово-юридичної газети.

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ТЦК почали штрафувати чоловіків за те, що вони не оновлювали дані у минулих роках, до набуття чинності закону про мобілізацію.

Мова йде, зокрема, про такі випадки, коли чоловік не повідомляв у минулому про зміну місця проживання, одруження, народження дітей чи початок навчання.

Судові справи проти ТЦК

Судова практика свідчить про різні позиції судів з цього питання.

У матеріалах суду однієї зі справ проти ТЦК йдеться, що на Полтавщині чоловік побачив в додатку Резерв+ статус "у розшуку" і сам прийшов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має трьох дітей, але отримав штраф в 17 тисяч гривень.

Проте суд вирішив, що в ТЦК неправомірно кваліфікували дії військовозобов'язаного, а закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. 

В іншому випадку, що стався у Рівненській області, суд скасував штраф від ТЦК у понад 25 тисяч гривень, який чоловік отримав за те, що не повідомив військкомат про дружину, дітей і зміну місця роботи.

У рішенні суду було вказано, що за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

А в Миколаївської області суд у своєму рішенні вказав, що якщо чоловік не з’являвся до ТЦК у липні 2022 року, і за це його притягнули до штрафу в червні 2024 року – то це правомірно. 

Суд пояснив це тим, що Кодекс про адміністративне правопорушення не містить визначення поняття "триваюче" правопорушення, а характер триваючого правопорушення оцінюється судом у кожному конкретному випадку індивідуально.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях чоловік звернувся до суду з позовом проти Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через відмову у наданні відстрочки за призовом під час мобілізації. Позивач вважає дії працівників військкомату протиправними. Суд прийняв рішення.

А в місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

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