Можно ли получить штраф от ТЦК за не обновление данных — говорит суд

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

После принятия закона об усилении мобилизации многие мужчины решили обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Но некоторые военнообязанные получали штрафы от военкомата за нарушение правил учета в прошлом.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.

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ТЦК начали штрафовать мужчин за то, что они не обновляли данные в прошлых годах, до вступления в силу закона о мобилизации.

Речь идет, в частности, о таких случаях, когда мужчина не сообщал в прошлом об изменении места жительства, бракосочетания, рождения детей или начале учебы.

Судебные дела против ТЦК

Судебная практика свидетельствует о разных позициях судов по этому вопросу.

В материалах суда одного из дел против ТЦК говорится, что на Полтавщине мужчина увидел в приложении Резерв+ статус "в розыске" и сам пришел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет троих детей, но получил штраф в 17 тысяч гривен.

Однако суд решил, что в ТЦК неправомерно квалифицировали действия военнообязанного, а законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы.

В другом случае, произошедшем в Ровенской области, суд отменил штраф от ТЦК на более чем 25 тысяч гривен, который мужчина получил за то, что не сообщил военкомат о жене, детях и смене места работы.

В решении суда было указано, что по новому законодательству человека нельзя штрафовать за неуведомление данных, которые и так есть у государства.

А в Николаевской области суд в своем решении указал, что если мужчина не являлся в ТЦК в июле 2022 года, и за это его привлекли к штрафу в июне 2024 года — это правомерно.

Суд объяснил это тем, что Кодекс об административном правонарушении не содержит определения понятия "продолжающееся" правонарушение, а характер продолжающегося правонарушения оценивается судом в каждом конкретном случае индивидуально.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах мужчина обратился в суд с иском против Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) из-за отказа в предоставлении отсрочки по призыву во время мобилизации. Истец считает действия работников военкомата противоправными. Суд принял решение.

А в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.