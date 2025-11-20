Відео
Україна
У Резерв+ є оплата штрафів за порушення обліку — що змінилося

У Резерв+ є оплата штрафів за порушення обліку — що змінилося

Дата публікації: 20 листопада 2025 05:55
Оновлено: 14:31
Як сплатити штраф за порушення військового обліку через Резерв+
Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" можна оперативно сплатити штрафи за порушення правил військового обліку. Міністерство оборони повідомляє, що сервіс уже підтримує оплату штрафів за дев’ять категорій правопорушень, а сам процес займає кілька днів і дозволяє уникнути подвійних або збільшених сум.

Про це повідомив Чернігівський ОТЦК та СП.

Читайте також:

Які штрафи можна сплатити в Резерв+ за порушення військового обліку

У застосунку можна сплатити штрафи за порушення, які найчастіше фіксують територіальні центри комплектування.

  • неприбуття до ТЦК за повісткою;
  • невзяття на облік після досягнення 25 років;
  • невзяття на облік за новою адресою;
  • відсутність постановки на облік після прибуття з установи виконання покарань;
  • відсутність постановки на облік як ВПО за місцем перебування;
  • неперебування на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
  • ненадання майна під час мобілізації;
  • відмова від проходження ВЛК або непройдення її у визначені строки.

Чи можна однією оплатою закрити кілька штрафів

У Міноборони підкреслюють, що кожен сплачений штраф закриває виключно те порушення, за яке він був нарахований. Тому нові випадки фіксації порушень вимагатимуть окремої оплати.

Як оплатити штраф через Резерв+

Процедура сплати є стандартною та включає кілька кроків. Користувачеві потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та перейти в розділ "Штрафи онлайн", де формується заява про визнання порушення.

Після подання заяви територіальний центр комплектування має протягом трьох днів винести постанову та надіслати її в додаток. Тільки після цього з’являється можливість оплатити штраф.

За умовами сервісу громадянин може сплатити 50% суми — це 8 500 гривень, якщо оплата здійснюється протягом 20 днів. Якщо встановлений строк пропустити, доведеться сплачувати повну суму у 17 000 гривень.

У разі подальшої несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становить уже 34 000 гривень. Після здійснення оплати попередження про порушення зникає із застосунку, а для оновлення статусу користувачу потрібно повторно завантажити військовий документ у "Резерв+". Зазвичай увесь процес — від подання заяви до зникнення попередження — займає приблизно чотири дні.

Але навіть після сплати штрафу обов’язок виконувати правила військового обліку зберігається. Повістки можуть надходити й надалі, а систематичне ігнорування викликів до ТЦК може бути підставою для кримінальної відповідальності та впровадження інших правових обмежень.

Нагадаємо, юристи пояснили, як ТЦК може штрафувати чоловіків за кордоном за порушення військового обліку. 

Також речник ТЦК пояснив, чи знімають людину з розшуку, коли вона сплатила штраф за порушення обліку. 

штрафи порушення військовий облік ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
