Как оплатить штраф за нарушение воинского учета через Резерв+

В приложении "Резерв+" можно оперативно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета. Министерство обороны сообщает, что сервис уже поддерживает оплату штрафов за девять категорий правонарушений, а сам процесс занимает несколько дней и позволяет избежать двойных или увеличенных сумм.

Об этом сообщил Черниговский ОТЦК и СП.

Какие штрафы можно оплатить в Резерв+ за нарушение воинского учета

В приложении можно оплатить штрафы за нарушения, которые чаще всего фиксируют территориальные центры комплектования.

неприбытие в ТЦК по повестке;

невзятие на учет по достижении 25 лет;

невзятие на учет по новому адресу;

отсутствие постановки на учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;

отсутствие постановки на учет как ВПЛ по месту пребывания;

непребывание на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

непредоставление имущества во время мобилизации;

отказ от прохождения ВВК или непрохождение ее в определенные сроки.

Можно ли одной оплатой закрыть несколько штрафов

В Минобороны подчеркивают, что каждый уплаченный штраф закрывает исключительно то нарушение, за которое он был начислен. Поэтому новые случаи фиксации нарушений будут требовать отдельной оплаты.

Как оплатить штраф через Резерв+

Процедура оплаты является стандартной и включает несколько шагов. Пользователю нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play, авторизоваться и перейти в раздел "Штрафы онлайн", где формируется заявление о признании нарушения.

После подачи заявления территориальный центр комплектования должен в течение трех дней вынести постановление и отправить его в приложение. Только после этого появляется возможность оплатить штраф.

По условиям сервиса гражданин может оплатить 50% суммы — это 8 500 гривен, если оплата осуществляется в течение 20 дней. Если установленный срок пропустить, придется платить полную сумму в 17 000 гривен.

В случае дальнейшей неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составляет уже 34 000 гривен. После осуществления оплаты предупреждение о нарушении исчезает из приложения, а для обновления статуса пользователю нужно повторно загрузить военный документ в "Резерв+". Обычно весь процесс — от подачи заявления до исчезновения предупреждения — занимает примерно четыре дня.

Но даже после уплаты штрафа обязанность выполнять правила воинского учета сохраняется. Повестки могут поступать и в дальнейшем, а систематическое игнорирование вызовов в ТЦК может быть основанием для уголовной ответственности и внедрения других правовых ограничений.

