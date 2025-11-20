Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В Резерв+ есть оплата штрафов за нарушение учета — что изменилось

В Резерв+ есть оплата штрафов за нарушение учета — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 05:55
обновлено: 14:31
Как оплатить штраф за нарушение воинского учета через Резерв+
Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" можно оперативно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета. Министерство обороны сообщает, что сервис уже поддерживает оплату штрафов за девять категорий правонарушений, а сам процесс занимает несколько дней и позволяет избежать двойных или увеличенных сумм.

Об этом сообщил Черниговский ОТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Какие штрафы можно оплатить в Резерв+ за нарушение воинского учета

В приложении можно оплатить штрафы за нарушения, которые чаще всего фиксируют территориальные центры комплектования.

  • неприбытие в ТЦК по повестке;
  • невзятие на учет по достижении 25 лет;
  • невзятие на учет по новому адресу;
  • отсутствие постановки на учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;
  • отсутствие постановки на учет как ВПЛ по месту пребывания;
  • непребывание на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
  • непредоставление имущества во время мобилизации;
  • отказ от прохождения ВВК или непрохождение ее в определенные сроки.

Можно ли одной оплатой закрыть несколько штрафов

В Минобороны подчеркивают, что каждый уплаченный штраф закрывает исключительно то нарушение, за которое он был начислен. Поэтому новые случаи фиксации нарушений будут требовать отдельной оплаты.

Как оплатить штраф через Резерв+

Процедура оплаты является стандартной и включает несколько шагов. Пользователю нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play, авторизоваться и перейти в раздел "Штрафы онлайн", где формируется заявление о признании нарушения.

После подачи заявления территориальный центр комплектования должен в течение трех дней вынести постановление и отправить его в приложение. Только после этого появляется возможность оплатить штраф.

По условиям сервиса гражданин может оплатить 50% суммы — это 8 500 гривен, если оплата осуществляется в течение 20 дней. Если установленный срок пропустить, придется платить полную сумму в 17 000 гривен.

В случае дальнейшей неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составляет уже 34 000 гривен. После осуществления оплаты предупреждение о нарушении исчезает из приложения, а для обновления статуса пользователю нужно повторно загрузить военный документ в "Резерв+". Обычно весь процесс — от подачи заявления до исчезновения предупреждения — занимает примерно четыре дня.

Но даже после уплаты штрафа обязанность выполнять правила воинского учета сохраняется. Повестки могут поступать и в дальнейшем, а систематическое игнорирование вызовов в ТЦК может быть основанием для уголовной ответственности и внедрения других правовых ограничений.

Напомним, юристы объяснили, как ТЦК может штрафовать мужчин за рубежом за нарушение воинского учета.

Также представитель ТЦК объяснил, снимают ли человека с розыска, когда он уплатил штраф за нарушение учета.

штрафы нарушения военный учет ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации