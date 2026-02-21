Чернєв заявив, що Міноборони готує нові правила для військових та ухилянтів

Депутат "Слуга народу" Єгор Чернєв. Фото: Ігор Кузнєцов

Міністерство оборони України має бачення, як боротися із СЗЧ, ухилянтами, і як реформувати ТЦК. В найближчий час у Верховній Раді очікується законопроєкт.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив заступник голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

За словами нардепа, комітет з нацбезпеки не готує змін до законопроектів щодо мобілізації, однак над змінами працює Міноборони. Вони передбачають:

покарання для тих, хто пішов у СЗЧ або ухиляється;

реформування ТЦК;

стимули для військових.

"Я думаю, що скоро побачимо на першому читанні законопроєкт щодо нових контрактів", — сказав Чернєв.

Згідно його слів, держава готує систему ржава готує систему серйозних фінансових заохочень. Незабаром з'являться нові контракти з чіткими термінами та диференційованими виплатами, де зарплата залежатиме від конкретної спеціальності та рівня ризику на фронті.

"Це мають бути стимули для тих, хто залишається у війську, і тих, хто готовий прийти. І ці стимули про нові контракти з конкретними термінами дії, з вищою базовою ставкою заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовця, з іншими підходами до преміювання за різні спеціальності... Більшу доплату будуть отримувати пілоти, більшу доплату будуть отримувати айтішники", — розповів нардеп.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що найбільше самовільне залишення частини здійснюють саме мобілізовані громадяни. Водночас мінімальна кількість СЗЧ через тих, хто воює від початку повномасштабного вторгнення.

Також ми інформували, хто та як здійснюється арешт банківських рахунків та майна порушника правил військового обліку.