Неправомірне затримання ТЦК - що може зробити громадянин

Поліція в рамках роботи групи оповіщення ТЦК перевіряє документи. Фото: "Вгору"

Група оповіщення територіального центру комплектування має право затримати військовозобов’язаного громадянина тільки тоді, коли ця особа перебуває у розшуку. Юристи пояснили, які права мають військовозобов’язані громадяни під час розмови з групою оповіщення ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Неможливість затримати військовозобов’язаного

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився своїми правами під час зустрічі із групою оповіщення територіального центру комплектування.

Чоловік уточнив, коли його не матимуть права затримувати.

"Якщо порушень не виявлено, і Ви не знаходитесь в так званому розшуку, то Вас ніхто не має права затримувати", — наголосив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Чи погоджуватися проїхати в ТЦК

Щодо того, які права має військовозобов’язаний громадянин, то юрист пояснив, на які кроки не варто погоджуватися.

"Ні на які пропозиції військових типу "давайте проїдемо в ТЦК, а там подивимося" не погоджуйтесь і натомість негайно викликайте поліцію", — підкреслив Айвазян.

Якщо ж до громадянина застосовують силу, додав адвокат, у такій ситуації ця особа має право чинити пасивний спротив.

