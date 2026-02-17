Неправомерное задержание ТЦК - что может сделать гражданин

Действия гражданина при неправомерном задержании ТЦК
Группа оповещения территориального центра комплектования имеет право задержать военнообязанного гражданина только тогда, когда это лицо находится в розыске. Юристы объяснили, какие права имеют военнообязанные граждане во время разговора с группой оповещения ТЦК.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Невозможность задержать военнообязанного
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался своими правами во время встречи с группой оповещения территориального центра комплектования.
Мужчина уточнил, когда его не будут иметь права задерживать.
"Если нарушений не выявлено, и Вы не находитесь в так называемом розыске, то Вас никто не имеет права задерживать", — отметил, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.
Соглашаться ли проехать в ТЦК
Относительно того, какие права имеет военнообязанный гражданин, то юрист объяснил, на какие шаги не стоит соглашаться.
"Ни на какие предложения военных типа "давайте проедем в ТЦК, а там посмотрим" не соглашайтесь и вместо этого немедленно вызывайте полицию", — подчеркнул Айвазян.
Если же к гражданину применяют силу, добавил адвокат, в такой ситуации это лицо имеет право оказывать пассивное сопротивление.
