Україна
Действия гражданина при неправомерном задержании ТЦК

Действия гражданина при неправомерном задержании ТЦК

Дата публикации 17 февраля 2026 06:30
Неправомерное задержание ТЦК - что может сделать гражданин
Полиция в рамках работы группы оповещения ТЦК проверяет документы. Фото: "Вгору"

Группа оповещения территориального центра комплектования имеет право задержать военнообязанного гражданина только тогда, когда это лицо находится в розыске. Юристы объяснили, какие права имеют военнообязанные граждане во время разговора с группой оповещения ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Невозможность задержать военнообязанного

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался своими правами во время встречи с группой оповещения территориального центра комплектования.

Мужчина уточнил, когда его не будут иметь права задерживать.

"Если нарушений не выявлено, и Вы не находитесь в так называемом розыске, то Вас никто не имеет права задерживать", — отметил, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Соглашаться ли проехать в ТЦК

Относительно того, какие права имеет военнообязанный гражданин, то юрист объяснил, на какие шаги не стоит соглашаться.

"Ни на какие предложения военных типа "давайте проедем в ТЦК, а там посмотрим" не соглашайтесь и вместо этого немедленно вызывайте полицию", — подчеркнул Айвазян.

Если же к гражданину применяют силу, добавил адвокат, в такой ситуации это лицо имеет право оказывать пассивное сопротивление.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько может длиться административное задержание военнообязанного гражданина группой оповещения ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в какой именно территориальный центр комплектования полиция должна доставить нарушителя воинского учета.

полиция ТЦК и СП военнообязанные розыск задержание
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
