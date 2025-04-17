Админзадержание нарушителя воинского учета - в какой ТЦК полиция доставляет задержанного

Полицейские задержали гражданина. Фото: УНІАН

Сотрудники Национальной полиции Украины, задержав во время проверки документов нарушителя воинского учета, могут доставить его в любой территориальный центр комплектования. Обычно это ближайший к месту задержания ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Админзадержание уклониста

Во время проверки военно-учетных документов группа оповещения ТЦК, в составе которой есть сотрудники Национальной полиции.

Полицейские могут при необходимости осуществить административное задержание нарушителя воинского учета (уклониста).

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в какой именно территориальный центр комплектования будет доставлен гражданин, задержанный группой оповещения ТЦК.

"Полиция может доставить в ближайший ТЦК", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему нарушителя могут доставить в любой ТЦК

Дерий объяснил, почему полицейские имеют такое право.

"Административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП, могут рассматриваться по месту пребывания на воинском учете лица, совершившего такие административные правонарушения, или по месту их обнаружения", -- подчеркнул юрист.

Кроме того, Владислав Дерий напомнил, что во время действия военного положения в ВСУ призываются военнообязанные и резервисты независимо от места их пребывания на воинском учете.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право задерживать нарушителей воинского учета работники территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, законно ли задержание ТЦК во время военно-врачебной комиссии.