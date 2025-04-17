Адмінзатримання порушника військового обліку - в який ТЦК поліція доставляє затриманого

Поліцейські затримали громадянина. Фото: УНІАН

Співробітники Національної поліції України, затримавши під час перевірки документів порушника військового обліку, можуть доправити його у будь-який територіальний центр комплектування. Зазвичай це найближчий до місця затримання ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Адмінзатримання ухилянта

Під час перевірки військово-облікових документів група оповіщення ТЦК, у складі якої є співробітники Національної поліції.

Поліцейські можуть за потреби здійснити адміністративне затримання порушника військового обліку (ухилянта).

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, до якого саме територіального центру комплектування буде доставлений громадянин, затриманий групою оповіщення ТЦК.

"Поліція може доставити в найближчий ТЦК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чому порушника можуть доставити у будь-який ТЦК

Дерій пояснив, чому поліцейські мають таке право.

"Адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила такі адміністративні правопорушення, або за місцем їх виявлення", — підкреслив юрист.

Крім того, Владислав Дерій нагадав, що під час дії воєнного стану до ЗСУ призиваються військовозобов’язані та резервісти незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право затримувати порушників військового обліку працівники територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законним є затримання ТЦК під час військово-лікарської комісії.