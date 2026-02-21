Депутат "Слуга народа" Егор Чернев. Фото: Игорь Кузнецов

Минобороны Украины работает над решением, как бороться с СЗЧ, уклонистами, и как реформировать ТЦК. Законопроект об изменениях может появиться в Верховной Раде уже очень скоро.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Какие изменения готовит государство для военных и уклонистов

По словам нардепа, комитет по нацбезопасности не готовит изменений в законопроекты по мобилизации, однако над изменениями работает Минобороны. Они предусматривают:

наказание для тех, кто ушел в СЗЧ или уклоняется;

реформирование ТЦК;

стимулы для военных.

"Я думаю, что скоро увидим на первом чтении законопроект о новых контрактах", — сказал Чернев.

Согласно его словам, государство готовит систему ржавчины готовит систему серьезных финансовых поощрений. Вскоре появятся новые контракты с четкими сроками и дифференцированными выплатами, где зарплата будет зависеть от конкретной специальности и уровня риска на фронте.

"Это должны быть стимулы для тех, кто остается в армии, и тех, кто готов прийти. И эти стимулы о новых контрактах с конкретными сроками действия, с более высокой базовой ставкой заработной платы, денежного обеспечения военнослужащего, с другими подходами к премированию за различные специальности... Большую доплату будут получать пилоты, большую доплату будут получать айтишники", — рассказал нардеп.

Напомним, недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что больше всего самовольное оставление части осуществляют именно мобилизованные граждане. В то же время минимальное количество СЗЧ из-за тех, кто воюет с начала полномасштабного вторжения.

Также мы информировали, кто и как осуществляется арест банковских счетов и имущества нарушителя правил воинского учета.