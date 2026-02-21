Новые правила для военных и уклонистов — что готовят в Минобороны
Минобороны Украины работает над решением, как бороться с СЗЧ, уклонистами, и как реформировать ТЦК. Законопроект об изменениях может появиться в Верховной Раде уже очень скоро.
Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.
Какие изменения готовит государство для военных и уклонистов
По словам нардепа, комитет по нацбезопасности не готовит изменений в законопроекты по мобилизации, однако над изменениями работает Минобороны. Они предусматривают:
"Я думаю, что скоро увидим на первом чтении законопроект о новых контрактах", — сказал Чернев.
Согласно его словам, государство готовит систему ржавчины готовит систему серьезных финансовых поощрений. Вскоре появятся новые контракты с четкими сроками и дифференцированными выплатами, где зарплата будет зависеть от конкретной специальности и уровня риска на фронте.
"Это должны быть стимулы для тех, кто остается в армии, и тех, кто готов прийти. И эти стимулы о новых контрактах с конкретными сроками действия, с более высокой базовой ставкой заработной платы, денежного обеспечения военнослужащего, с другими подходами к премированию за различные специальности... Большую доплату будут получать пилоты, большую доплату будут получать айтишники", — рассказал нардеп.
Напомним, недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что больше всего самовольное оставление части осуществляют именно мобилизованные граждане. В то же время минимальное количество СЗЧ из-за тех, кто воюет с начала полномасштабного вторжения.
Также мы информировали, кто и как осуществляется арест банковских счетов и имущества нарушителя правил воинского учета.
