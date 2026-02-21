Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Новые правила для военных и уклонистов — что готовят в Минобороны

Новые правила для военных и уклонистов — что готовят в Минобороны

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 07:30
Наказания для СЗЧ и уклонистов усилят, заявил Чернев
Депутат "Слуга народа" Егор Чернев. Фото: Игорь Кузнецов

Минобороны Украины работает над решением, как бороться с СЗЧ, уклонистами, и как реформировать ТЦК. Законопроект об изменениях может появиться в Верховной Раде уже очень скоро.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Реклама
Читайте также:

Какие изменения готовит государство для военных и уклонистов

По словам нардепа, комитет по нацбезопасности не готовит изменений в законопроекты по мобилизации, однако над изменениями работает Минобороны. Они предусматривают:

  • наказание для тех, кто ушел в СЗЧ или уклоняется;
  • реформирование ТЦК;
  • стимулы для военных.

"Я думаю, что скоро увидим на первом чтении законопроект о новых контрактах", — сказал Чернев.

Согласно его словам, государство готовит систему ржавчины готовит систему серьезных финансовых поощрений. Вскоре появятся новые контракты с четкими сроками и дифференцированными выплатами, где зарплата будет зависеть от конкретной специальности и уровня риска на фронте.

"Это должны быть стимулы для тех, кто остается в армии, и тех, кто готов прийти. И эти стимулы о новых контрактах с конкретными сроками действия, с более высокой базовой ставкой заработной платы, денежного обеспечения военнослужащего, с другими подходами к премированию за различные специальности... Большую доплату будут получать пилоты, большую доплату будут получать айтишники", — рассказал нардеп.

Напомним, недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что больше всего самовольное оставление части осуществляют именно мобилизованные граждане. В то же время минимальное количество СЗЧ из-за тех, кто воюет с начала полномасштабного вторжения.

Также мы информировали, кто и как осуществляется арест банковских счетов и имущества нарушителя правил воинского учета.

Минобороны мобилизация законопроект ТЦК и СП уклонисты СОЧ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации