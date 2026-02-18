Арест имущества нарушителя воинского учета - как происходит арест имущества уклониста

Проверка документов гражданина о нарушении правил воинского учета. Фото: кадр из видео

Арест банковских счетов и имущества нарушителя правил воинского учета — это прерогатива уже не территориального центра комплектования. Специалисты-юристы объяснили, кто именно может арестовать имущество уклониста и что потом его будет ждать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале protocol.ua.

Кто занимается арестом имущества нарушителя воинского учета

Юристы прокомментировали ситуацию с арестом банковских счетов и имущества нарушителей правил воинского учета.

Этот процесс запускает уже не территориальный центр комплектования, а государственная исполнительная служба, которой ТЦК передает дело уклониста/нарушителя.

"Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов", — отмечается в статье.

Арест и продажа имущества

Юристы объяснили, что счета нарушителя воинского учета арестовываются автоматически, тогда как на имущество ограничений не накладывают.

"Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом, и по закону, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество", — отметили специалисты.

В дальнейшем арестованное имущество может быть реализовано в пользу государства на аукционе СЕТАМ.

