Арешт майна порушника військового обліку - як відбувається арешт майна ухилянта

Перевірка документів громадянина щодо порушення правил військового обліку. Фото: кадр з відео

Арешт банківських рахунків та майна порушника правил військового обліку — це прерогатива уже не територіального центру комплектування. Фахівці-юристи пояснили, хто саме може заарештувати майно ухилянта і що потім на нього чекатиме.

про це інформували на порталі protocol.ua.

Хто займається арештом майна порушника військового обліку

Юристи прокоментували ситуацію із арештом банківських рахунків та майна порушників правил військового обліку.

Цей процес запускає уже не територіальний центр комплектування, а державна виконавча служба, якій ТЦК передає справу ухилянта / порушника.

"Виконавча служба спершу перевіряє наявність майна та банківських рахунків", — зазначається у статті.

Арешт і продаж майна

Юристи пояснили, що рахунки порушника військового обліку арештовуються автоматично, тоді як на майно обмежень не накладають.

"Проте збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном, та за законом, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно", — наголосили фахівці.

Надалі заарештоване майно може бути реалізоване на користь держави на аукціоні СЕТАМ.

