Головна Військова економіка ТЦК та штрафи — скільки постанов може отримати одна людина

ТЦК та штрафи — скільки постанов може отримати одна людина

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 06:44
Скільки разів ТЦК може штрафувати за порушення військового обліку
Повідомлення про порушення правил військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Під час мобілізації в Україні територіальні центри комплектування можуть штрафувати громадян за порушення правил військового обліку, і кількість таких штрафів прямо залежить від кількості допущених порушень.

Про це розповів військовий юрист Данило Гончаренко для "РБК-Україна".

Читайте також:

Скільки разів ТЦК може виписати штраф за порушення обліку

Кожна неявка за повісткою або інше порушення правил військового обліку вважається окремим адміністративним правопорушенням. Тому відповідальність застосовується один раз за кожне конкретне порушення, але загальна кількість штрафів може бути необмеженою, якщо особа порушує вимоги закономірно й неодноразово.

Адвокат Наталя Гнатик додала, що виявлення таких порушень часто відбувається тоді, коли громадянин намагається сплатити штраф онлайн.

Після оплати одного штрафу людина може знову опинитися в розшуку в застосунку "Резерв+", що свідчить про наявність інших, ще не закритих порушень. Нерідко це стається у тих, хто роками не з’являвся до ТЦК не лише за повістками, а й для оновлення анкетних даних.

"Це не прописано в законах, але на практиці так працює: ви платите штраф, вас знімають з розшуку і ви вирішуєте ваші питання з ТЦК далі. Тобто така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже – знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки і вирішувати далі все це в законному полі", — пояснила Наталя Гнатик.

Нагадаємо, ТЦК та СП можуть накладати штрафи за чітко визначеними правилами. Юристи пояснили, як відбувається дана процедура

Окрім того, юристи пояснили, як штрафують за порушення військового обліку тих, хто виїхав за кордон. 

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
