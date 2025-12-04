Видео
ТЦК и штрафы — сколько постановлений может получить один человек

Дата публикации 4 декабря 2025 06:44
Сколько раз ТЦК может штрафовать за нарушение воинского учета
Сообщение о нарушении правил воинского учета. Фото: Новости.LIVE

Во время мобилизации в Украине территориальные центры комплектования могут штрафовать граждан за нарушение правил воинского учета, и количество таких штрафов напрямую зависит от количества допущенных нарушений.

Об этом рассказал военный юрист Даниил Гончаренко для "РБК-Украина".

Читайте также:

Сколько раз ТЦК может выписать штраф за нарушение учета

Каждая неявка по повестке или другое нарушение правил воинского учета считается отдельным административным правонарушением. Поэтому ответственность применяется один раз за каждое конкретное нарушение, но общее количество штрафов может быть неограниченным, если лицо нарушает требования закономерно и неоднократно.

Адвокат Наталья Гнатик добавила, что выявление таких нарушений часто происходит тогда, когда гражданин пытается оплатить штраф онлайн.

После оплаты одного штрафа человек может снова оказаться в розыске в приложении "Резерв+", что свидетельствует о наличии других, еще не закрытых нарушений. Нередко это происходит у тех, кто годами не появлялся в ТЦК не только по повесткам, но и для обновления анкетных данных.

"Это не прописано в законах, но на практике так работает: вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете ваши вопросы с ТЦК дальше. То есть такая уплата штрафа дает время, короткое или не очень — найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле", — пояснила Наталья Гнатик.

Напомним, ТЦК и СП могут накладывать штрафы по четко определенным правилам. Юристы объяснили, как происходит данная процедура.

Кроме того, юристы объяснили, как штрафуют за нарушение воинского учета тех, кто выехал за границу.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
