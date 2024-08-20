В яких випадках ТЦК не накладе штраф за неоновлення даних

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право накладати штрафи на осіб, які не оновили до 16 липня 2024 року мобілізаційні дані. Втім, є випадки, коли деяких громадян не можуть притягнути до адміністративної відповідальності навіть якщо вони не відвідували ТЦК.

Про це розповів юрист Роман Бондаренко у Video NV.

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Юрист зазначає, що до 16 липня всі військовозобов'язані особи в Україні мали обов'язково оновити свої дані до місцевих ТЦК включно з актуальною адресою, номером телефону та електронною поштою.

Ті, хто проігнорував таку вимогу, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності — штрафу сумою від 17 до 25 тисяч гривень. Втім, існує примітка в Кодексі України, яка дозволяє громадянам уникнути сплати штрафу. Йдеться про таких осіб, чиї дані вже є в інших державних реєстрах.

Які реєстри містять всю потрібну інформацію для ТЦК

Реєстр "Оберіг" зберігає дані про військовозобов'язаних та автоматично підтягує інформацію з таких реєстрів:

реєстр актів цивільного стану;

податковий реєстр;

пенсійний фонд;

Державна міграційна служба;

прикордонна служба;

судова влада,

Тож якщо актуальні дані є в перелічених реєстрах, то вони автоматично мають з'явитися в базі "Оберіг", звідки сформують військовий обліковий запис особи.

Якщо дані людини містяться в реєстрах, але вона не оновила свої контактні дані в ТЦК і отримала штраф, то його можна оскаржити таке рішення в суді. Відповідальність за доведення правомірності накладення штрафу лежить на ТЦК, тож тягар доказування покладається на військкомат, а не на фізичну особу.

Відтак співробітники ТЦК мають довести, що держреєстри не містять жодних даних про адресу чи контактні дані особи, яку оштрафували. Якщо ТЦК не зможе довести такий факт, то в суді можуть прийняти рішення про скасування штрафу.