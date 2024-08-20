Поки що за незаконний перетин кордону ухилянту загрожує штраф, але частіше за все його відправляють до ТЦК

Українські прикордонники на річці. Ілюстративне фото: ДПСУ

Чимало ухилянтів намагаються незаконно перетнути кордон України у бік Європи перепливши річку Тиса чи пробираючись таємними "партизанськими" тропами через Карпати. Це не тільки дуже ризиковано для життя, але й карається законом. —

Редакція Новини.LIVE з'ясувала, що чекає на таких ухилянтів у разі затримання прикордонниками.

Читайте також:

Як можуть покарати ухилянтів, яких затримали на кордоні

На сьогодні за незаконний перетин кордону України немає кримінальної відповідальності у вигляді довгострокового позбавлення волі. Спійманого ухилянта на перший раз оштрафують на 3400 гривень. Якщо спіймають ще раз, то штраф збільшиться до 13 600 гривень. Але суддя може призначити й адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Проте окрім штрафу ухилянта зазвичай чекає більш страшне для нього покарання. Правоохоронці доставлять його до ТЦК та СП на реєстрацію та медкомісію.

Хто може вільно та законно виїжджати за кордон

На сьогодні це ряд категорій громадян, серед яких: