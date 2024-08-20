Пока за незаконное пересечение границы уклонисту грозит штраф, но чаще всего его отправляют в ТЦК

Украинские пограничники на реке. Иллюстративное фото: ГНСУ

Многие уклонисты пытаются незаконно пересечь границу Украины в сторону Европы, переплыв реку Тиса или пробираясь по тайным "партизанским" тропам через Карпаты. Это не только очень рискованно для жизни, но и наказывается законом.

Редакция Новини.LIVE выяснила, что ожидает таких уклонистов в случае задержания пограничниками.

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На сегодняшний день за незаконное пересечение границы Украины нет уголовной ответственности в виде долгосрочного лишения свободы. Пойманного уклониста на первый раз оштрафуют на 3400 гривен. Если поймают еще раз, то штраф увеличится до 13 600 гривен. Но судья может назначить и административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Однако кроме штрафа уклониста обычно ожидает более страшное для него наказание. Правоохранители доставят его в ТЦК и СП на регистрацию и медкомиссию.

Кто может свободно и законно выезжать за границу

На сегодняшний день это ряд категорий граждан, среди которых: