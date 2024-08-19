Адвокат пояснив, за яких умов варто оскаржувати штраф від ТЦК у суді

Представники ТЦК виписують чоловіку штраф. Фото ілюстративне: akzent.zp.ua

Більшість штрафів, які виписують громадянам представники ТЦК та СП, скасовує суд. Це стається у разі, якщо відсутні докази порушення, працівники ТЦК припустилися помилки під час процедури або ж виписали штраф за нормою, яка на момент порушення вже не була чинною.

Як повідомили в середу, 7 серпня, на сайті сервісу Opendatabot, з моменту впровадження в Україні нових норм щодо порушення правил військового обліку в судах розглянули понад три десятки справ щодо оскарження штрафів від ТЦК.

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Дані сервісу Opendatabot

"Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них, а саме в 30 справах, суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі", — йдеться у звіті на сайті сервісу.

Що каже з приводу скасування штрафів від ТЦК адвокат

У коментарі для ТСН адвокат Роман Сімутін повідомив, що відсутністю доказів порушення може вважатися ситуація, коли призовникові надсилали повістку рекомендованим листом, однак підтвердження того, що адресат її отримав, немає. Також є сенс оскаржувати штраф, який виписали за нормою, що зараз вже не є актуальною.

"Наприклад, повістка була виписана громадянину у квітні, а він не з'явився тоді до ТЦК. Якщо з'явився, наприклад, у червні, то до нього застосовується норма, яка почала діяти у травні", — пояснив правознавець.

Також Сімутін додав, що в майбутньому оскарження штрафів може стати більш складною процедурою.

"Надалі оскаржувати штрафи не буде легким завданням. Все залежить від того, як ТЦК будуть викладати об’єктивну сторону, що будуть зазначати та на що будуть посилатися, що будуть вказувати у якості порушення", — підсумував він.