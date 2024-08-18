Що буде за відмову від повістки на вулиці — пояснення юриста

Перевірка документів. Фото: Суспільне Полтава

Зараз в Україні продовжено загальну мобілізацію та воєнний стан, тому чоловікам, які підлягають військовій службі, можуть вручити повістку навіть на вулиці. За відмову можуть виписати штраф.

Про те, що буде, якщо відмовитись від повістки, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі Факти ICTV.

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Відповідальність за відмову від повістки

Представники ТЦК можуть на вулиці звернутися до військовозобов’язаного з вимогою показати документи для перевірки. Проте, як підкреслила експертка, працівники територіального центру комплектування також зобов'язані пред'явити свої документи, які підтверджують їхнє право видавати повістки.

У такій ситуації військовозобов'язаний має вибір: або прийняти повістку, або відмовитися від неї. Однак, якщо працівник ТЦК не надав свої документи, громадянин має право відмовитися від отримання повістки без ризику відповідальності.

Варто зазначити, що відмова від отримання повістки може бути зафіксована на камеру.

"Після цього складають відповідний акт про те, що військовозобов’язаний відмовився від повістки", — сказала Аніщенко.

Однак для складання акту підпис військовозобов’язаного не є обов’язковим. Цей документ не передається військовозобов’язаному, а залишається у представника ТЦК.

"Після цього акт передають начальнику ТЦК, на основі чого вже повідомляють правоохоронні органи та формують постанову про адміністративне правопорушення", — пояснила юристка.

Згідно з Кодексом адміністративних правопорушень, якщо людина відмовилася від отримання повістки, вона може бути оштрафована на суму від 17 000 до 25 500 гривень за порушення правил військового обліку. Водночас постанову про адміністративне правопорушення можна оскаржити в суді.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер військовозобов’язані зможуть перевірити чинність повісток від ТЦК та СП через мобільний застосунок "Резерв+".

Ми також писали, що у Кабінеті міністрів визначили вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам. Крім того, уряд визначив механізм їхньої перевірки та надсилання.