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Штрафы за отказ от повестки — какое наказание грозит в Украине

18 августа 2024 17:20
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Что будет за отказ от повестки на улице — объяснение юриста
Проверка документов. Фото: Суспільне Полтава
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Сейчас в Украине продлили общую мобилизацию и военное положение, поэтому мужчинам, подлежащим военной службе, могут вручить повестку даже на улице. За отказ могут выписать штраф.

О том, что будет, если отказаться от повестки, рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии Факты ICTV.

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Ответственность за отказ от повестки

Представители ТЦК могут на улице обратиться к военнообязанному с требованием показать документы для проверки. Однако, как подчеркнула эксперт, работники территориального центра комплектования также обязаны предъявить свои документы, подтверждающие их право выдавать повестки.

В такой ситуации военнообязанный имеет выбор: либо принять повестку, либо отказаться от нее. Однако если работник ТЦК не предоставил свои документы, гражданин имеет право отказаться от получения повестки без риска ответственности.

Следует отметить, что отказ от получения повестки может быть зафиксирован на камеру.

"После этого составляют соответствующий акт о том, что военнообязанный отказался от повестки", — сказала Анищенко.

Однако для составления акта подпись военнообязанного не обязательна. Этот документ не передается военнообязанному, а остается у представителя ТЦК.

"После этого акт передается начальнику ТЦК, на основе чего уже сообщают правоохранительные органы и формируют постановление об административном правонарушении", — пояснила юрист.

Согласно Кодексу административных правонарушений, если человек отказался от получения повестки, он может быть оштрафован на сумму от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил военного учета. В то же время постановление об административном правонарушении можно обжаловать в суде.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Теперь военнообязанные смогут проверить силу повесток от ТЦК и СП через мобильное приложение "Резерв+".

Мы также писали, что в Кабинете министров определили требования к повесткам, которые выдают призывникам, военнообязанным и резервистам. Кроме того, правительство определило механизм их проверки и отправки.

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