Адвокат объяснил, при каких условиях следует обжаловать штраф от ТЦК в суде

Представители ТЦК выписывают мужчине штраф. Фото иллюстративное: akzent.zp.ua

Большинство штрафов, которые выписывают гражданам представители ТЦК и СП, отменяет суд. Это происходит в случае, если отсутствуют доказательства нарушения, работники ТЦК допустили ошибку во время процедуры или выписали штраф по норме, которая на момент нарушения уже не была действующей.

Как сообщили в среду, 7 августа, на сайте сервиса Opendatabot, с момента внедрения в Украине новых норм по нарушению правил военного учета в судах было рассмотрено более трех десятков дел об обжаловании штрафов от ТЦК.

Читайте также:

Данные сервиса Opendatabot

"По меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета. В большинстве из них, а именно по 30 делам, суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. По четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе", — говорится в отчете на сайте сервиса.

Что говорит об отмене штрафов от ТЦК адвокат

В комментарии для ТСН адвокат Роман Симутин сообщил, что отсутствием доказательств нарушения может считаться ситуация, когда призывнику отправляли повестку заказным письмом, однако подтверждения того, что адресат ее получил, нет. Также есть смысл обжаловать штраф, который выписали по норме, которая сейчас уже устарела.

"Например, повестка была выписана гражданину в апреле, а он не явился тогда в ТЦК. Если явился, например, в июне, то к нему применяется норма, которая начала действовать в мае", — пояснил правовед.

Также Симутин добавил, что в будущем штрафов может стать более сложной процедурой.

"В дальнейшем обжаловать штрафы не будет легкой задачей. Все зависит от того, как ТЦК будут излагать объективную сторону, что будут указывать и на что будут ссылаться, что будут указывать в качестве нарушения", — подытожил он.