В каких случаях ТЦК не наложит штраф за необновление данных

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право налагать штрафы на лиц, не обновивших до 16 июля 2024 мобилизационные данные. Впрочем, есть случаи, когда некоторые граждане не могут быть привлечены к административной ответственности даже если они не посещали ТЦК.

Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в Video NV.

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Юрист отмечает, что до 16 июля все военнообязанные лица в Украине должны обязательно обновить свои данные в местные ТЦК, включая актуальный адрес, номер телефона и электронную почту.

Проигнорировавшие такое требование будут привлечены к административной ответственности — штрафу в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Впрочем, существует примечание в Кодексе Украины, позволяющее гражданам избежать уплаты штрафа. Речь идет о таких лицах, чьи данные уже есть в других государственных реестрах.

Какие реестры содержат всю необходимую информацию для ТЦК

Реестр "Оберег" хранит данные о военнообязанных и автоматически подтягивает информацию из следующих реестров:

реестр актов гражданского состояния;

налоговый реестр;

пенсионный фонд;

Государственная миграционная служба;

пограничная служба;

судебная власть,

Если актуальные данные есть в перечисленных реестрах, то они автоматически должны появиться в базе "Оберег", откуда сформируют военную учетную запись лица.

Если данные человека содержатся в реестрах, но он не обновил свои контактные данные в ТЦК и получил штраф, то его можно обжаловать такое решение в суде. Ответственность за доведение правомерности наложения штрафа лежит на ТЦК, поэтому бремя доказывания возлагается на военкомат, а не на физическое лицо.

Следовательно, сотрудники ТЦК должны доказать, что госреестры не содержат никаких данных об адресе или контактных данных оштрафованного лица. Если ТЦК не сможет доказать такой факт, то в суде могут принять решение об отмене штрафа.