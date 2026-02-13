Що робити, якщо ТЦК надіслали повістку під час хвороби

Повістка в руках військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні продовжується загальна мобілізація, а означає, що військовозобов'язані особи продовжують отримувати повістки від ТЦК. Однак не всі знають, що робити, якщо документ прийшов під час перебування на лікарняному, але у людини немає можливості відвідати територіальний центр комплектування.

Відповідь на це дав портал "Кадровик-01".

Що робити, якщо повістка від ТЦК прийшла під час лікарняного

У разі, якщо документ прийшов людині під час хвороби, це не звільняє її від отримання та реагування на документ, але у громадян все ж є право на певну дію.

При таких обставинах особа повинна повідомити ТЦК про своє перебування на лікарняному та підтвердити це медичними документами. Причому зробити це потрібно якнайшвидше.

Портал пояснює, що якщо людина не з'явиться до ТЦК вже через 72 години після дати, яка у повістці, особу подадуть у розшук як порушника військового обліку.

Таким чином, людина може отримати не лише штраф, але й буде позбавлена можливості отримати бронювання на роботі, оскільки в таких ситуаціях порушникам правил військового обліку ТЦК відмовляє у бронюванні.

