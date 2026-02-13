Відео
Головна Військова економіка ТЦК надіслав повістку під час перебування на лікарняному — що робити

ТЦК надіслав повістку під час перебування на лікарняному — що робити

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 07:30
Що робити, якщо ТЦК надіслали повістку під час хвороби
Повістка в руках військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні продовжується загальна мобілізація, а означає, що військовозобов'язані особи продовжують отримувати повістки від ТЦК. Однак не всі знають, що робити, якщо документ прийшов під час перебування на лікарняному, але у людини немає можливості відвідати територіальний центр комплектування.

Відповідь на це дав портал "Кадровик-01".

Читайте також:

Що робити, якщо повістка від ТЦК прийшла під час лікарняного

У разі, якщо документ прийшов людині під час хвороби, це не звільняє її від отримання та реагування на документ, але у громадян все ж є право на певну дію.

При таких обставинах особа повинна повідомити ТЦК про своє перебування на лікарняному та підтвердити це медичними документами. Причому зробити це потрібно якнайшвидше.

Портал пояснює, що якщо людина не з'явиться до ТЦК вже через 72 години після дати, яка у повістці, особу подадуть у розшук як порушника військового обліку.

Таким чином, людина може отримати не лише штраф, але й буде позбавлена можливості отримати бронювання на роботі, оскільки в таких ситуаціях порушникам правил військового обліку ТЦК відмовляє у бронюванні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що робити, якщо ТЦК надіслали повістку людині, яка вже звільнена з військової служби.

Також ми інформували, що буде за ігнорування повістки для уточнення даних.

штраф лікарняні мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
