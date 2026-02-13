Повістка для непридатного - чи треба йти в ТЦК

Звільненому за непридатність ТЦК шле повістку — що робити
Навіть якщо громадянин був звільнений з військової служби в ЗСУ чи іншій структурі (ДПСУ тощо) через непридатність, йому все ж доведеться пройти після звільнення військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, чому ТЦК надсилає повістки на ВЛК таким громадянам.
Правова колізія із непридатними
До юристів звернувся громадянин, який був звільнений з лав ДПСУ через те, що був визнаний непридатним до військової служби.
Проте, зазначив чоловік, через деякий час після повернення з армії і постановки на облік в ТЦК — йому надійшла повістка.
Громадянин поцікавився, чи законним є такий крок з боку ТЦК, а також що йому робити у цій ситуації.
"На цей момент існує правова колізія. Тому в ТЦК можуть наполягати пройти повторно ВЛК згідно наказу 402", — наголосив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.
Адвокат В’ячеслав Кирда підтвердив проблемність цього моменту і єдиний вихід із ситуації.
"Так, на жаль, така проблема дійсно є на практиці. У даному випадку особі треба проходити ВЛК за наказом МОУ № 402", — визнав Кирда.
Чому звільнений від служби мусить пройти ВЛК
Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, чому звільнений через непридатність громадянин отримав повістку.
"На жаль, є така проблема, оскільки непридатність до проходження військової служби військовозобов'язаного підтверджується постановою ВЛК, затвердженою штатною ВЛК, згідно Наказу МОУ №402", — підкреслив юрист.
Саме тому, за словами Айвазяна, військово-лікарську комісію все ж доведеться прийти.
"Бо ТЦК не може виключити чоловіка з військового обліку згідно довідки госпітальної ВЛК за Наказом МВС №285", — резюмував адвокат.
