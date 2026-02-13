Повестка для непригодного - надо ли идти в ТЦК

Военнослужащие-пограничники. Фото: ГПСУ

Даже если гражданин был уволен с военной службы в ВСУ или другой структуре (ГПСУ и т.д.) из-за непригодности, ему все же придется пройти после увольнения военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, почему ТЦК присылает повестки на ВВК таким гражданам.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Правовая коллизия с непригодными

К юристам обратился гражданин, который был уволен из рядов ГПСУ из-за того, что был признан непригодным к военной службе.

Однако, отметил мужчина, через некоторое время после возвращения из армии и постановки на учет в ТЦК — ему поступила повестка.

Гражданин поинтересовался, законным ли является такой шаг со стороны ТЦК, а также что ему делать в этой ситуации.

"На данный момент существует правовая коллизия. Поэтому в ТЦК могут настаивать пройти повторно ВВК согласно приказу 402", — отметил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Адвокат Вячеслав Кирда подтвердил проблемность этого момента и единственный выход из ситуации.

"Да, к сожалению, такая проблема действительно есть на практике. В данном случае лицу надо проходить ВВК по приказу МОУ № 402", — признал Кирда.

Почему освобожденный от службы должен пройти ВВК

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, почему уволенный из-за непригодности гражданин получил повестку.

"К сожалению, есть такая проблема, поскольку непригодность к прохождению военной службы военнообязанного подтверждается постановлением ВВК, утвержденной штатной ВВК, согласно Приказу МОУ №402", — подчеркнул юрист.

Именно поэтому, по словам Айвазяна, военно-врачебную комиссию все же придется прийти.

"Потому что ТЦК не может исключить мужчину с воинского учета согласно справки госпитальной ВВК по Приказу МВД №285", — резюмировал адвокат.

