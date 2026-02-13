Что делать, если ТЦК прислали повестку во время болезни

Повестка в руках военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а значит, что военнообязанные лица продолжают получать повестки от ТЦК. Однако не все знают, что делать, если документ пришел во время пребывания на больничном, но у человека нет возможности посетить территориальный центр комплектования.

Ответ на это дал портал "Кадровик-01".

Что делать, если повестка от ТЦК пришла во время больничного

В случае, если документ пришел человеку во время болезни, это не освобождает его от получения и реагирования на документ, но у граждан все же право на определенное действие.

При таких обстоятельствах лицо должно уведомить ТЦК о своем пребывании на больничном и подтвердить это медицинскими документами. Причем сделать это нужно как можно скорее.

Портал объясняет, что если человек не явится в ТЦК уже через 72 часа после даты, которая в повестке, лицо подадут в розыск как нарушителя воинского учета.

Таким образом, человек может получить не только штраф, но и будет лишен возможности получить бронирование на работе, поскольку в таких ситуациях нарушителям правил воинского учета ТЦК отказывает в бронировании.

