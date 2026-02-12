Мобилизация в Украине - юрист сказал, будет ли штраф и розыск за игнорирование повестки

Военнослужащие ТЦК выписывают повестки. Фото: УНИАН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что военнообязанные граждане продолжают получать повестки. Однако не каждый знает, что может грозить, если даже несмотря на обновленные данные в "Резерв+" человек получит повестку для уточнения данных, но проигнорирует ее.

Ответ на это в комментарии "Украинскому радио" сказал адвокат Роман Кичко.

Юрист отметил, что перечень сведений, подлежащих уточнению военнообязанными, значительно шире, чем просто контактный номер или адрес проживания.

"На самом деле, за каждым вторым военнообязанным может тянуться шлейф данных, которые он не уточнил, например, еще 10 лет назад. А это условно можно расценивать как длящееся правонарушение, потому что он не сделал это тогда, не делает это сейчас и оно продолжается до сих пор", — пояснил Роман Скичко.

По словам эксперта, даже своевременное обновление информации через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ не отменяет обязанности прибыть в территориальный центр комплектования в случае получения повестки. Он отметил, что правила воинского учета действуют отдельно и не заменяют друг друга. Поэтому за игнорирование повестки гражданина могут объявить в розыск и даже наложить штраф.

"То есть у нас есть правила воинского учета, каждое из которых стоит отдельно от другого. Поэтому, если даже приходит повестка, когда есть отсрочка — появиться нужно. Если человек не явится, потому что он, например, считает, что он уточнил свои данные, то это не освобождает от ответственности, потому что обязанность явиться по повестке стоит отдельно от других правил воинского учета, от других обязанностей и, соответственно, за неявку по повестке может быть, во-первых, розыск, и он автоматический, а во-вторых, штраф, если есть доказательства вручения повестки или она вернулась с определенной отметкой. Тогда да, лицо может быть и привлечено к административной ответственности в виде штрафа", — резюмировал адвокат.

