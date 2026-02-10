Повестка во время лечения - возможен ли розыск ТЦК

Гражданин в ТЦК с повесткой. Фото: УНІАН

Если гражданин, находящийся на больничном, получил повестку от территориального центра комплектования, он должен отреагировать на нее. Юристы объяснили, что должен сделать такой гражданин, чтобы не попасть в списки разыскиваемых лиц.

Повестка и бронирование на больничном

К юристам обратилась гражданка, которая объяснила, что ее муж находится на больничном (операция), его должны забронировать на работе — но этому гражданину пришла повестка из ТЦК.

Женщина поинтересовалась, что надо делать в такой ситуации, и могут ли ее мужа объявить в розыск.

"Желательно сообщить ТЦК всеми возможными средствами коммуникации о пребывании на больничном в связи с оперативным вмешательством и невозможностью прибыть по повестке из-за этого", — отметил в комментарии гражданке адвокат Ярослав Турчин.

Если это не сделать, подчеркнул юрист, то в течение трех дней с даты явки гражданин ТЦК без проверок и ожиданий подаст в административный розыск с целью доставки в ТЦК как нарушителя правил учета/мобилизационного законодательства в части неявки по повестке во время мобилизации.

Когда в бронировании могут отказать

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, может ли быть в такой ситуации оформлено бронирование от мобилизации.

"Если человек завтра будет подан на бронирование, то главное, чтобы в течение 72 часов ТЦК не подал его в розыск", — отметил Айвазян.

В противном случае, подчеркнул юрист, гражданину придет отказ в бронировании.

