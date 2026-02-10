Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Повістка на лікарняному — чи подасть ТЦК у розшук

Повістка на лікарняному — чи подасть ТЦК у розшук

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 21:40
Повістка під час лікування - чи можливий розшук ТЦК
Громадянин в ТЦК з повісткою. Фото: УНІАН

Якщо громадянин, який перебуває на лікарняному, отримав повістку від територіального центру комплектування, він мусить відреагувати на неї. Юристи пояснили, що має зробити такий громадянин, аби не потрапити у списки розшукуваних осіб.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Повістка і бронювання на лікарняному

До юристів звернулася громадянка, яка пояснила, що її чоловік перебуває на лікарняному (операція), його мають забронювати на роботі — але цьому громадянину прийшла повістка з ТЦК.

Жінка поцікавилася, що треба робити у такій ситуації, і чи можуть її чоловіка оголосити у розшук.

"Бажано повідомити ТЦК усіма можливими засобами комунікації про перебування на лікарняному у зв’язку з оперативним втручанням та неможливістю прибути за повісткою через це", — зазначив у коментарі громадянці адвокат Ярослав Турчин.

Якщо це не зробити, підкреслив юрист, то протягом трьох днів з дати явки громадянин ТЦК без перевірок та очікувань подасть у адміністративний розшук з метою доставки до ТЦК як порушника правил обліку / мобілізаційного законодавства в частині неявки за повісткою під час мобілізації.

Коли у бронюванні можуть відмовити

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, чи може бути у такій ситуації оформлене бронювання від мобілізації.

"Якщо чоловік завтра буде поданий на бронювання, то головне, аби протягом 72 годин ТЦК не подав його у розшук", — наголосив Айвазян.

У іншому випадку, підкреслив юрист, громадянину прийде відмова у бронюванні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є повістка, залишена у поштовій скриньці.

Додамо, ми повідомляли про те, що має робити громадянин, якому на українську адресу прийшла повістка, а він перебуває за кордоном.

лікарняні повістки бронювання ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації