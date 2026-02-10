Повістка під час лікування - чи можливий розшук ТЦК

Громадянин в ТЦК з повісткою. Фото: УНІАН

Якщо громадянин, який перебуває на лікарняному, отримав повістку від територіального центру комплектування, він мусить відреагувати на неї. Юристи пояснили, що має зробити такий громадянин, аби не потрапити у списки розшукуваних осіб.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Повістка і бронювання на лікарняному

До юристів звернулася громадянка, яка пояснила, що її чоловік перебуває на лікарняному (операція), його мають забронювати на роботі — але цьому громадянину прийшла повістка з ТЦК.

Жінка поцікавилася, що треба робити у такій ситуації, і чи можуть її чоловіка оголосити у розшук.

"Бажано повідомити ТЦК усіма можливими засобами комунікації про перебування на лікарняному у зв’язку з оперативним втручанням та неможливістю прибути за повісткою через це", — зазначив у коментарі громадянці адвокат Ярослав Турчин.

Якщо це не зробити, підкреслив юрист, то протягом трьох днів з дати явки громадянин ТЦК без перевірок та очікувань подасть у адміністративний розшук з метою доставки до ТЦК як порушника правил обліку / мобілізаційного законодавства в частині неявки за повісткою під час мобілізації.

Коли у бронюванні можуть відмовити

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, чи може бути у такій ситуації оформлене бронювання від мобілізації.

"Якщо чоловік завтра буде поданий на бронювання, то головне, аби протягом 72 годин ТЦК не подав його у розшук", — наголосив Айвазян.

У іншому випадку, підкреслив юрист, громадянину прийде відмова у бронюванні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є повістка, залишена у поштовій скриньці.

Додамо, ми повідомляли про те, що має робити громадянин, якому на українську адресу прийшла повістка, а він перебуває за кордоном.