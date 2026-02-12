Відео
Головна Військова економіка Що буде за ігнорування повістки для уточнення даних — юрист пояснив

Що буде за ігнорування повістки для уточнення даних — юрист пояснив

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 07:30
Мобілізація в Україні - юрист сказав, чи буде штраф та розшук за ігнорування повістки
Військовослужбовці ТЦК виписують повістки. Фото: УНІАН

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язані громадяни продовжують отримувати повістки. Однак не кожен знає, що може загрожувати, якщо навіть попри оновлені дані в "Резерв+" людина отримає по повістку для уточнення даних, але проігнорує її.

Відповідь на це в коментарі "Українському радіо" сказав адвокат Роман Кичко.

Читайте також:

Чи буде штраф та розшук за ігнорування повістки для уточнення даних

Юрист зауважив, що перелік відомостей, які підлягають уточненню військовозобов’язаними, значно ширший, ніж просто контактний номер чи адреса проживання.

"Насправді, за кожним другим військовозобов'язаним може тягнутися шлейф даних, які він не уточнив, наприклад, ще 10 років тому. А це умовно можна розцінювати як триваюче правопорушення, бо він не зробив це тоді, не робить це зараз і воно триває до сих пір", — пояснив Роман Скичко.

За словами експерта, навіть своєчасне оновлення інформації через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП не скасовує обов’язку прибути до територіального центру комплектування у разі отримання повістки. Він наголосив, що правила військового обліку діють окремо і не замінюють одне одного. Тож за ігнорування повістки громадянина можуть оголосили у розшук і навіть накласти штраф.

"Тобто в нас є правила військового обліку, кожне з яких стоїть окремо від іншого. Тому, якщо навіть приходить повістка, коли є відстрочка — з'явитися потрібно. Якщо людина не з'явиться, бо вона, наприклад, вважає, що вона уточнила свої дані, то це не звільняє від відповідальності, тому що обов'язок з'явитися за повісткою стоїть окремо від інших правил військового обліку, від інших обов'язків і, відповідно, за неявку за повісткою може бути, по-перше, розшук, і він автоматичний, а по-друге, штраф, якщо є докази вручення повістки або вона повернулася з певною відміткою. Тоді так, особа може бути і притягнута до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, нещодавно адвокат В'ячеслав Кирда повідомив, що ТЦК у 2026 році продовжать вручати повістки у публічних місцях. Зокрема, це буде відбуватися на блокпостах.

Також ми інформували, чи подасть ТЦК у розшук людину, яка отримала повістку, але перебуває на лікарняному.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
