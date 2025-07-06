Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка ТЦК може накладати штраф декілька разів — яка максимальна сума

ТЦК може накладати штраф декілька разів — яка максимальна сума

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 06:27
Юристи підтверджують, що ТЦК мають право штрафувати чоловіків за кожне окреме порушення військового обліку
Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватися правил військового обліку та реагувати на повістки від ТЦК та вчасно проходити ВЛК. За порушення кожної з цих вимог передбачена окрема адміністративна відповідальність

Коментарі юристів на тему штрафів від ТЦК приводить портал Ветеран.

Реклама
Читайте також:

Скільки разів можуть оштрафувати за повістки

Законодавство дозволяє накладення декількох штрафів на одну особу, якщо порушення стосуються різних обов'язків або не є одноразовими. Наприклад, якщо громадянин не перебуває на обліку, не з'явився на ВЛК до встановленого терміну та визнаний обмежено придатним до військової служби, то кожне з цих порушень тягне за собою окремий штраф.

Представники ТЦК мають право накладати окремі штрафи за кожен випадок неявки за повісткою. Максимальний розмір одного адміністративного штрафу становить 25 500 гривень.

Раніше повідомлялось, що жінок, які не оновили свої дані в ТЦК, теж можуть оштрафувати. Ось яких категорій українок це стосується. 

Також ми інформували, що від початку року в Україні відкрили вже понад 28 тисяч проваджень через порушення військового обліку. Щомісяця виписували близько 4,7 тисячі нових штрафів.

ЗСУ військовий облік військовий квиток ВЛК ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації