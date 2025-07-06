Юристи підтверджують, що ТЦК мають право штрафувати чоловіків за кожне окреме порушення військового обліку

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватися правил військового обліку та реагувати на повістки від ТЦК та вчасно проходити ВЛК. За порушення кожної з цих вимог передбачена окрема адміністративна відповідальність.

Коментарі юристів на тему штрафів від ТЦК приводить портал Ветеран.

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Скільки разів можуть оштрафувати за повістки

Законодавство дозволяє накладення декількох штрафів на одну особу, якщо порушення стосуються різних обов'язків або не є одноразовими. Наприклад, якщо громадянин не перебуває на обліку, не з'явився на ВЛК до встановленого терміну та визнаний обмежено придатним до військової служби, то кожне з цих порушень тягне за собою окремий штраф.

Представники ТЦК мають право накладати окремі штрафи за кожен випадок неявки за повісткою. Максимальний розмір одного адміністративного штрафу становить 25 500 гривень.

Раніше повідомлялось, що жінок, які не оновили свої дані в ТЦК, теж можуть оштрафувати. Ось яких категорій українок це стосується.

Також ми інформували, що від початку року в Україні відкрили вже понад 28 тисяч проваджень через порушення військового обліку. Щомісяця виписували близько 4,7 тисячі нових штрафів.