Яке покарання загрожує за порушення військового обліку жінкам — пояснення від юристки

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії жінок також підлягають військовому призову. За порушення військового обліку таким українкам загрожує адміністративна відповідальність.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила юристка АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко.

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Правознавиця наголосила, що ставати на військовий облік у ТЦК та СП обов'язково мають жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Винятком не є навіть ті, хто не працює за фахом.

"Перебування на обліку не означає, що таких громадянок можуть автоматично мобілізувати, чи, що є обмеження їхніх прав щодо виїзду за кордон", — запевнила Анастасія Руденко.

Також юристка додала, що за перше порушення військового обліку військовозобов'язану жінку можуть оштрафувати на 850–1 700 гривень, а за повторне впродовж року — на суму до 2 550 гривень. До того ж жінки-медики, які не перебувають на обліку й не мають військово-облікового документа, не можуть офіційно працевлаштуватися.

Нагадаємо, військовому призову підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Чоловіків віком від 50 років зазвичай не направляють на передову. Таких громадян залучають до підрозділів тилового забезпечення.



Також ми повідомляли, що від початку року в Україні відкрили вже понад 28 тисяч проваджень через порушення військового обліку. Щомісяця виписували близько 4,7 тисячі нових штрафів.