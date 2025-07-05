Какое наказание грозит за нарушение воинского учета женщинам — объяснение от юриста

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

В условиях военного положения и общей мобилизации некоторые категории женщин также подлежат военному призыву. За нарушение воинского учета таким украинкам грозит административная ответственность.

Об этом в интервью УНІАН сообщила юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко.

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Правовед отметила, что становиться на воинский учет в ТЦК и СП обязательно должны женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Исключением не являются даже те, кто не работает по специальности.

"Пребывание на учете не означает, что таких гражданок могут автоматически мобилизовать, или, что есть ограничения их прав касательно выезда за границу", — заверила Анастасия Руденко.

Также юрист добавила, что за первое нарушение воинского учета военнообязанную женщину могут оштрафовать на 850–1 700 гривен, а за повторное в течение года — на сумму до 2 550 гривен. К тому же женщины-медики, которые не состоят на учете и не имеют военно-учетного документа, не могут официально трудоустроиться.

Напомним, военному призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Мужчин в возрасте от 50 лет обычно не направляют на передовую. Таких граждан привлекают в подразделения тылового обеспечения.

Также мы сообщали, что с начала года в Украине открыли уже более 28 тысяч производств из-за нарушения воинского учета. Ежемесячно выписывали около 4,7 тысячи новых штрафов.