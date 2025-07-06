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Главная Военная экономика ТЦК может штрафовать несколько раз — какая максимальная сумма

ТЦК может штрафовать несколько раз — какая максимальная сумма

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 06:27
Юристы подтверждают, что ТЦК имеют право штрафовать мужчин за каждое отдельное нарушение воинского учета
Выписывание повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета и реагировать на повестки от ТЦК и вовремя проходить ВВК. За нарушение каждого из этих требований предусмотрена отдельная административная ответственность.

Комментарии юристов на тему штрафов от ТЦК приводит портал Ветеран.

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Законодательство позволяет наложение нескольких штрафов на одно лицо, если нарушения касаются разных обязанностей или не являются одноразовыми. Например, если гражданин не состоит на учете, не явился на ВВК к установленному сроку и признан ограниченно годным к военной службе, то каждое из этих нарушений влечет за собой отдельный штраф.

Представители ТЦК имеют право накладывать отдельные штрафы за каждый случай неявки по повестке. Максимальный размер одного административного штрафа составляет 25 500 гривен.

Ранее сообщалось, что женщин, которые не обновили свои данные в ТЦК, тоже могут оштрафовать. Вот каких категорий украинок это касается.

Также мы информировали, что с начала года в Украине открыли уже более 28 тысяч производств из-за нарушения воинского учета. Ежемесячно выписывали около 4,7 тысячи новых штрафов.

ВСУ военный учет военный билет ВВК ТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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