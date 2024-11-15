Безплатні протези для військових — яку суму покриває держава

Військовий тримає в руках протез. Фото: УНІАН

Міністерство соціальної політики України підвищило граничні ціни на високофункціональні протези для нижніх кінцівок, які держава безкоштовно надає учасникам бойових дій. Відома вартість протезів та максимальна ціна, яку може покрити держава.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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Підвищення цін на протези

Рішення про підняття граничних цін на високофункціональні протези набрало чинності з наказом від 11 жовтня 2024 року.

"Забезпечується можливість безоплатного надання високофункціональних протезів з електронними колінними модулями від провідних світових виробників, таких як Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford та інших за державною програмою протезування", — зазначили у Мінсоцполітики.

Отже, буде збільшено ціни на:

протез стегна модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням (з 1,2 млн грн до 1,7 млн грн);

протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням (з 1,4 млн грн до понад 2,0 млн грн).

У відомстві зазначили, що розрахунки підвищених граничних цін створили після детального аналізу підрахунків протезних підприємств, які співпрацюють з державною програмою забезпечення.

Як держава забезпечує учасників бойових дій протезами

У Мінсоцполітики зауважили, що держава повністю безкоштовно забезпечує захисників сучасними протезами та іншими допоміжними засобами реабілітації, включно з високофункціональними моделями.

Раніше радниця міністра соціальної політики України Олена Кульчицька пояснювала, що протезування відбувається у кілька етапів.

Спочатку проводять первинне протезування, де пацієнту надають найпростішу модель, щоб він звик до нього та навчився користуватися ним. Цей період триває 12 місяців, а надалі військовий може звернутися за протезом підвищеної функціональності

Однак в окремих випадках первинне протезування можуть здійснити моделлю з підвищеною функціональністю. Йдеться про високу ампутацію рук.

Держава забезпечує інші допоміжні засоби реабілітації — крісла колісні, милиці, ходунки тощо.

Як довго триває виготовлення протеза

В середньому первинний протез виготовляють до 45 робочих днів. Простий протез можуть виготовити за 2-3 тижні, але високофункціональні моделі є складними у розробці, тож вимагають більше часу. У цей час також входить налаштування виробу, адаптація виробу до індивідуальних потреб та навчання користуванням. Крім того, учасникам бойових дій проводять допротезну реабілітацію, щоб допомогти фізично та психологічно налаштуватися до нового стану.

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