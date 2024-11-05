Поранені військові — доплати пораненим, як нараховують гроші за поранення

Евакуація пораненого військового. Фото: "РБК-Україна"

Військовослужбовцям, які були поранені, контужені чи скалічені під час бойових дій на війні, нараховуються додаткові доплати. Доплата починає нараховуватися з дня початку перебування військового у лікарні, а якщо його відразу після поранення неможливо евакуювати з лінії бойового зіткнення — то безпосередньо з дня поранення.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Коли починають нараховувати доплати пораненим

Згідно з чинним законодавством, військовослужбовцям, які були поранені чи отримали контузію / каліцтво під час бойових дій, нараховуються додаткові доплати.

У ситуації, коли можливість евакуації пораненого до лікарняного закладу була відсутня з об'єктивних причин, ця доплата починає нараховувати безпосередньо з дня отримання поранення чи контузії.

Доплати під час лікування

В інших ситуаціях доплати пораненим, контуженим чи скаліченим військовослужбовцям нараховуються за час перебування на стаціонарному лікуванні.

Доплати нараховуються і в тих випадках, коли військовослужбовців перевозять з однієї лікарні до іншої.

Також процес нарахування доплат не припиняється тоді, коли військовий перебуває у відпустці для лікування після важкого поранення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати зберігаються за полоненими військовослужбовцями.

Додамо, ми повідомляли про розмір виплати військовим, які захворіли.